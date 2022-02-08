11:04 08.02.2022 (обновлено: 11:13 08.02.2022)
США расхищают природные ресурсы Сирии, заявили в СВР
Служба внешней разведки России обвинила США в расхищении природных ресурсов Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США расхищают природные ресурсы Сирии, активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до трех миллионов баррелей, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"Продолжается расхищение сирийских природных ресурсов американскими компаниями. Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до трех миллионов баррелей сырья. Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что нефть доставляется в Иракский Курдистан грузовым автотранспортом, "охрану которого обеспечивают военнослужащие ВС США".
"Кроме того, американский воинский контингент и сотрудники частных военных компаний организуют систему безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры", - добавили в СВР.
Спецслужбы США планируют ориентировать экстремистов в Дамаске и Латакии на точечные акции против сирийских силовиков, военных Ирана и РФ, сообщает пресс-служба СВР.
"Для достижения своих целей в Сирии американцы активно задействуют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооруженной оппозицией, а по сути с радикальными исламистскими группировками. Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в городе Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана", - говорится в сообщении.
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