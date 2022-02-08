https://ria.ru/20220208/siriya-1771628158.html

США расхищают природные ресурсы Сирии, заявили в СВР

США расхищают природные ресурсы Сирии, заявили в СВР - РИА Новости, 08.02.2022

США расхищают природные ресурсы Сирии, заявили в СВР

США расхищают природные ресурсы Сирии, активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до трех миллионов баррелей, заявили в Службе... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:04

2022-02-08T11:04

2022-02-08T11:13

в мире

сирия

ирак

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

иракский курдистан

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США расхищают природные ресурсы Сирии, активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до трех миллионов баррелей, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России."Продолжается расхищение сирийских природных ресурсов американскими компаниями. Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до трех миллионов баррелей сырья. Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что нефть доставляется в Иракский Курдистан грузовым автотранспортом, "охрану которого обеспечивают военнослужащие ВС США".Спецслужбы США планируют ориентировать экстремистов в Дамаске и Латакии на точечные акции против сирийских силовиков, военных Ирана и РФ, сообщает пресс-служба СВР."Для достижения своих целей в Сирии американцы активно задействуют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооруженной оппозицией, а по сути с радикальными исламистскими группировками. Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в городе Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220203/operatsiya-1770912879.html

https://ria.ru/20220203/ssha-1770890438.html

сирия

ирак

иракский курдистан

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в мире, сирия, ирак, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), иракский курдистан, вооруженные силы сша