11:55 08.02.2022 (обновлено: 12:50 08.02.2022)
В США Шольца раскритиковали за уход от ответов по "Северному потоку — 2"
Сенатор Мерфи раскритиковал Шольца за уход от прямых ответов по "Северному потоку — 2"
© AFP 2022 / Getty Images/Anna MoneymakerКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Член комитета сената США по международным делам сенатор-демократ Крис Мерфи раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие прямого ответа на вопрос, будет ли остановлен "Северный поток — 2" в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
"Я бы предпочел, чтобы немцы публично сказали то, что они сказали в частном порядке", - заявил Мерфи в интервью телеканалу CNN.
На вопрос о том, известно ли ему, брала ли Германия на себя такого рода обязательства по "Северному потоку 2" в частном порядке, Мерфи сослался на ответ Байдена на пресс-конференции, отметив, что "верит на слово" администрации президента США.
"Я не утверждаю, что понимаю политику Германии или природу (созданной) коалиции, но, похоже, это накладывает ограничения на то, что канцлер может публично заявлять по "Северному потоку — 2", - добавил сенатор.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.