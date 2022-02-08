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Шольц ответил на вопрос о работе Шредера в "Газпроме"

Шольц ответил на вопрос о работе Шредера в "Газпроме" - РИА Новости, 08.02.2022

Шольц ответил на вопрос о работе Шредера в "Газпроме"

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров не переживать из-за того, что бывший лидер ФРГ Герхард Шрёдер входит в руководство российского... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:32

2022-02-08T08:32

2022-02-08T09:39

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров не переживать из-за того, что бывший лидер ФРГ Герхард Шрёдер входит в руководство российского энергетического гиганта "Газпром", подчеркнув, что именно он определяет политику страны, а не Шредер.Шрёдер, которому 77 лет, возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах."Он не говорит от лица правительства, он не работает на правительство, он не является правительством. Я канцлер Германии сейчас - и политическую стратегию Германии определяю именно я", - сказал в интервью телеканалу CNN Шольц, находящийся с визитом в Вашингтоне. Таким образом он ответил на вопрос о том, какое "послание" европейским союзникам Германии, в частности, Украине, несет нахождение Шредера в рядах руководства российского "Газпрома".Как отметил Шольц, в число его первоочередных задач входит в том числе "усердная работа над тем, чтобы у Украины было хорошее будущее".Слова канцлера ФРГ прозвучали на фоне заявлений о том, что США и страны Европы ведут переговоры с крупнейшими производителями по всему миру о мобилизации ресурсов на случай нарушения российских поставок. Американцы считают, что такое возможно в случае военного конфликта на Украине.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220204/gazprom-1771100705.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771581852.html

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