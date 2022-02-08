Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/shkoly-1771663596.html
Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить
Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить - РИА Новости, 08.02.2022
Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить
Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить, заявил директор ФСБ, председатель... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:11
2022-02-08T13:11
безопасность
россия
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:412:2048:1564_1920x0_80_0_0_a894a40e4b7e36477e53a5ee20a9408c.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников."Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны (образовательных учреждений) к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме. Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы", - сказал Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба. Кадры видеозаписи выступления Бортникова обнародовал НАК.За последнее время теракты предотвращены на объектах образования ряда регионов, к большинству из них причастны сторонники "Колумбайна" (движение запрещено в России как террористическое), ранее сообщили в НАК.
https://ria.ru/20220208/terakty-1771650785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:248:2048:1784_1920x0_80_0_0_c363f09aa0d0a568e3a27685ef3195eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников
13:11 08.02.2022
 
Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить

Глава НАК Бортников призвал усилить ответственность школ за антитеррористическую работу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
"Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны (образовательных учреждений) к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме. Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы", - сказал Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба. Кадры видеозаписи выступления Бортникова обнародовал НАК.
За последнее время теракты предотвращены на объектах образования ряда регионов, к большинству из них причастны сторонники "Колумбайна" (движение запрещено в России как террористическое), ранее сообщили в НАК.
На месте контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
12:23
В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях
 
БезопасностьРоссияНациональный антитеррористический комитет РФАлександр Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала