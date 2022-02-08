https://ria.ru/20220208/shkoly-1771663596.html

Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить

Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить - РИА Новости, 08.02.2022

Бортников: ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить

Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить, заявил директор ФСБ, председатель... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:11

2022-02-08T13:11

2022-02-08T13:11

безопасность

россия

национальный антитеррористический комитет рф

александр бортников

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников."Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны (образовательных учреждений) к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме. Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы", - сказал Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба. Кадры видеозаписи выступления Бортникова обнародовал НАК.За последнее время теракты предотвращены на объектах образования ряда регионов, к большинству из них причастны сторонники "Колумбайна" (движение запрещено в России как террористическое), ранее сообщили в НАК.

https://ria.ru/20220208/terakty-1771650785.html

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безопасность, россия, национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников