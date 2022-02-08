https://ria.ru/20220208/shalyapin-1771757892.html

Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину

Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину - РИА Новости, 08.02.2022

Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину

Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" в шутку сосватал Прохора Шаляпина к одной из героинь передачи. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:11

2022-02-08T19:11

2022-02-08T19:11

шоубиз

прохор шаляпин

андрей малахов

знаменитости

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" в шутку сосватал Прохора Шаляпина к одной из героинь передачи. Ведущий решил, что музыкант мог бы присмотреться к 42-летней фитнес-блогеру Виктории Демидовой. "Прохор, мне кажется, что тебе надо взять телефон Вики Демидовой. И познакомиться с ней", — Малахов подколол Шаляпина."Я с ней знаком", — неожиданно ответил Шаляпин."Удивительно, что вы еще не вместе", — отреагировал Малахов."Пусть дозреет", — парировал Шаляпин."Слишком молода для тебя", — подытожил Малахов.Шаляпин был женат несколько раз. С 2013 по 2015 он был в браке с Ларисой Капенкиной. Она старше Прохора на 28 лет. В 2021-м он женился на Татьяне Дэвис. Она была старше супруга на десять лет. Дэвис умерла через два месяца после свадьбы с Шаляпиным от последствий коронавирусной инфекции. Недавно певец ответил на обвинения в ее смерти.

https://ria.ru/20211126/shalyapin-1760764312.html

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прохор шаляпин, андрей малахов, знаменитости