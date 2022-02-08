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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220208/shalyapin-1771757892.html
Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину
Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину - РИА Новости, 08.02.2022
Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину
Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" в шутку сосватал Прохора Шаляпина к одной из героинь передачи. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:11
2022-02-08T19:11
шоубиз
прохор шаляпин
андрей малахов
знаменитости
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" в шутку сосватал Прохора Шаляпина к одной из героинь передачи. Ведущий решил, что музыкант мог бы присмотреться к 42-летней фитнес-блогеру Виктории Демидовой. "Прохор, мне кажется, что тебе надо взять телефон Вики Демидовой. И познакомиться с ней", — Малахов подколол Шаляпина."Я с ней знаком", — неожиданно ответил Шаляпин."Удивительно, что вы еще не вместе", — отреагировал Малахов."Пусть дозреет", — парировал Шаляпин."Слишком молода для тебя", — подытожил Малахов.Шаляпин был женат несколько раз. С 2013 по 2015 он был в браке с Ларисой Капенкиной. Она старше Прохора на 28 лет. В 2021-м он женился на Татьяне Дэвис. Она была старше супруга на десять лет. Дэвис умерла через два месяца после свадьбы с Шаляпиным от последствий коронавирусной инфекции. Недавно певец ответил на обвинения в ее смерти.
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прохор шаляпин, андрей малахов, знаменитости
19:11 08.02.2022
 
Малахов присмотрел новую невесту Шаляпину

Малахов сосватал Шаляпину 42-летнюю фитнес-блогера

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАндрей Малахов / Прохор Шаляпин
Андрей Малахов / Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" в шутку сосватал Прохора Шаляпина к одной из героинь передачи.
Ведущий решил, что музыкант мог бы присмотреться к 42-летней фитнес-блогеру Виктории Демидовой.
© Россия 1Кадр из передачи "Пусть говорят"
Кадр из передачи Пусть говорят
© Россия 1
Кадр из передачи "Пусть говорят"
"Прохор, мне кажется, что тебе надо взять телефон Вики Демидовой. И познакомиться с ней", — Малахов подколол Шаляпина.
"Я с ней знаком", — неожиданно ответил Шаляпин.
"Удивительно, что вы еще не вместе", — отреагировал Малахов.
"Пусть дозреет", — парировал Шаляпин.
"Слишком молода для тебя", — подытожил Малахов.
Шаляпин был женат несколько раз. С 2013 по 2015 он был в браке с Ларисой Капенкиной. Она старше Прохора на 28 лет. В 2021-м он женился на Татьяне Дэвис. Она была старше супруга на десять лет. Дэвис умерла через два месяца после свадьбы с Шаляпиным от последствий коронавирусной инфекции. Недавно певец ответил на обвинения в ее смерти.
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