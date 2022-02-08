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Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину
Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:42
2022-02-08T12:55
в мире
джо байден
украина
сша
германия
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь уклонился от упоминания газопровода "Северный поток 2".Шольц добавил, что Германия будет действовать в унисон со своими союзниками, особенно США, при обострении обстановки вокруг Украины. "Не будет никаких различий в такой ситуации", - сказал он.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае российского нападения на Украину. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
https://ria.ru/20220208/pesochnitsa-1771579270.html
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в мире, джо байден, украина, сша, германия, северный поток — 2
01:42 08.02.2022 (обновлено: 12:55 08.02.2022)
 
Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину

Канцлер Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" России на Украину

© REUTERS / Leah MillisКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь уклонился от упоминания газопровода "Северный поток 2".
"Мы готовы предпринять шаги, которые несут для нас издержки", - сказал он.
Шольц добавил, что Германия будет действовать в унисон со своими союзниками, особенно США, при обострении обстановки вокруг Украины. "Не будет никаких различий в такой ситуации", - сказал он.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае российского нападения на Украину. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:36
Путин назвал действия Запада на Украине "плохой песочницей"
 
В миреДжо БайденУкраинаСШАГерманияСеверный поток — 2
 
 
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