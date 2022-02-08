https://ria.ru/20220208/shagi-1771579748.html

Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину

Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину - РИА Новости, 08.02.2022

Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:42

2022-02-08T01:42

2022-02-08T12:55

в мире

джо байден

украина

сша

германия

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь уклонился от упоминания газопровода "Северный поток 2".Шольц добавил, что Германия будет действовать в унисон со своими союзниками, особенно США, при обострении обстановки вокруг Украины. "Не будет никаких различий в такой ситуации", - сказал он.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае российского нападения на Украину. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.

https://ria.ru/20220208/pesochnitsa-1771579270.html

украина

сша

германия

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в мире, джо байден, украина, сша, германия, северный поток — 2