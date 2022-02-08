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Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину
Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:42
2022-02-08T01:42
2022-02-08T12:55
в мире
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северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь уклонился от упоминания газопровода "Северный поток 2".Шольц добавил, что Германия будет действовать в унисон со своими союзниками, особенно США, при обострении обстановки вокруг Украины. "Не будет никаких различий в такой ситуации", - сказал он.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае российского нападения на Украину. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, сша, германия, северный поток — 2
01:42 08.02.2022 (обновлено: 12:55 08.02.2022)
Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" на Украину
Канцлер Шольц: Германия готова к затратным шагам в случае "нападения" России на Украину