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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год
Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год - РИА Новости, 08.02.2022
Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год
Переболевшим коронавирусом, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат на 1 год, сообщила... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:40
2022-02-08T17:40
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Переболевшим коронавирусом, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат на 1 год, сообщила пресс-служба Минздрава России."Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.Возможность получить сертификат по положительному анализу теста на антитела появится с 21 февраля, уточнили в пресс-службе.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
17:40 08.02.2022
 
Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год

Переболевшие COVID-19 с результатами теста на антитела смогут получить сертификат на год

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Переболевшим коронавирусом, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат на 1 год, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.
Возможность получить сертификат по положительному анализу теста на антитела появится с 21 февраля, уточнили в пресс-службе.
Больничные листы - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта
 
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