https://ria.ru/20220208/sertifikat-1771737419.html

Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год

Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год - РИА Новости, 08.02.2022

Переболевшие COVID-19 с тестом на антитела получат сертификат на год

Переболевшим коронавирусом, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат на 1 год, сообщила... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:40

2022-02-08T17:40

2022-02-08T17:40

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Переболевшим коронавирусом, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат на 1 год, сообщила пресс-служба Минздрава России."Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.Возможность получить сертификат по положительному анализу теста на антитела появится с 21 февраля, уточнили в пресс-службе.

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)