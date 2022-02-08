https://ria.ru/20220208/sertifikat-1771727862.html

Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода

Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода - РИА Новости, 08.02.2022

Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода

Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:09

2022-02-08T17:09

2022-02-08T17:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, сообщила пресс-служба Минздрава России."Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста", - говорится в сообщении.Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220114/covid-sertifikat-1767912307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19