https://ria.ru/20220208/sertifikat-1771727862.html
Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода
Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода - РИА Новости, 08.02.2022
Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода
Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:09
2022-02-08T17:09
2022-02-08T17:21
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, сообщила пресс-служба Минздрава России."Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста", - говорится в сообщении.Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отметили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
17:09 08.02.2022 (обновлено: 17:21 08.02.2022)
Сертификат по результатам теста на антитела будет действовать полгода
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела к COVID-19 составит полгода