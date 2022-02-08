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Виктор Бут не может связаться с семьей из-за ограничений в тюрьмах США
Виктор Бут не может связаться с семьей из-за ограничений в тюрьмах США - РИА Новости, 08.02.2022
Виктор Бут не может связаться с семьей из-за ограничений в тюрьмах США
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:06
2022-02-08T03:07
сша
алла бут
в мире
россия
виктор бут
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, уже больше недели не может связаться с семьей из-за временных ограничений, действующих в тюрьмах США из-за ЧП, которое произошло в одной из них, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут."Виктор не звонит уже больше недели. Звонил в позапрошлый четверг, и с тех пор ничего", - сказала она."Как мне объяснили помощники адвоката Виктора в США, в федеральных тюрьмах Америки сейчас локдаун, но он связан не с COVID-19, а с тем, что в одной из федеральных тюрем произошло двойное убийство, и поэтому в системе федеральных тюрем временно запрещены визиты и телефонные звонки, кроме звонков адвокатов", - пояснила Алла Бут.
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сша, алла бут, в мире, россия, виктор бут
03:06 08.02.2022 (обновлено: 03:07 08.02.2022)
 
Виктор Бут не может связаться с семьей из-за ограничений в тюрьмах США

Виктор Бут больше недели не может связаться с семьей из-за ограничений в тюрьмах США

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, уже больше недели не может связаться с семьей из-за временных ограничений, действующих в тюрьмах США из-за ЧП, которое произошло в одной из них, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут.
"Виктор не звонит уже больше недели. Звонил в позапрошлый четверг, и с тех пор ничего", - сказала она.
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"Как мне объяснили помощники адвоката Виктора в США, в федеральных тюрьмах Америки сейчас локдаун, но он связан не с COVID-19, а с тем, что в одной из федеральных тюрем произошло двойное убийство, и поэтому в системе федеральных тюрем временно запрещены визиты и телефонные звонки, кроме звонков адвокатов", - пояснила Алла Бут.
 
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