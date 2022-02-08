https://ria.ru/20220208/sdelka-1771666529.html

В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона

В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022

В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона

В Кремле опровергли информацию Financial Times о "сделке" Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:21

2022-02-08T13:21

2022-02-08T17:55

политика

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию Financial Times о "сделке" Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине.Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации. "Никто никогда и не говорил, что <…> войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.

https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771655129.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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политика, владимир путин, эммануэль макрон