13:21 08.02.2022 (обновлено: 17:55 08.02.2022)
В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
Представитель Кремля Песков: сообщения FT о сделке Путина и Макрона по Украине неверны
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию Financial Times о "сделке" Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине.
Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.
"Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство <…>. Поэтому газета просто неверно написала", — прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации. "Никто никогда и не говорил, что <…> войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.
Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.
Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.
Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.
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