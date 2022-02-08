Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/sdelka-1771666529.html
В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
В Кремле опровергли информацию Financial Times о "сделке" Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:21
2022-02-08T17:55
политика
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630257_0:180:3321:2048_1920x0_80_0_0_b360180a504278f354ff16cdce95558e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию Financial Times о "сделке" Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине.Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации. "Никто никогда и не говорил, что &lt;…&gt; войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.
https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771655129.html
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630257_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_94246eb7216304ad4c4d8c8f0317bc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, эммануэль макрон
13:21 08.02.2022 (обновлено: 17:55 08.02.2022)
 
В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона

Представитель Кремля Песков: сообщения FT о сделке Путина и Макрона по Украине неверны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию Financial Times о "сделке" Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине.
Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.

"Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство <…>. Поэтому газета просто неверно написала", — прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации. "Никто никогда и не говорил, что <…> войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.
Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
12:42
СМИ назвали встречу Путина и Макрона, "возможно, самой важной" для Европы
Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.
Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
 
ПолитикаВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала