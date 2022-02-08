23:28 08.02.2022 (обновлено: 07:30 09.02.2022)
Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"
Псаки: США выступают против немедленного ужесточения санкций против "Северного потока —2"
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.
Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против "Северного потока 2" будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", - сказала она на брифинге.
При этом Псаки переадресовала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося накануне визита в США ни разу не упомянул "Северный поток — 2".
"Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - добавила пресс-секретарь.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.