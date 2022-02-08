https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771785050.html

Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"

Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.02.2022

Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"

Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию, заявила... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-08T23:28

2022-02-08T23:28

2022-02-09T07:30

сша

северный поток — 2

в мире

джо байден

дмитрий песков

балтийское море

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.При этом Псаки переадресовала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося накануне визита в США ни разу не упомянул "Северный поток — 2". "Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - добавила пресс-секретарь.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771772444.html

https://ria.ru/20220208/bundestag-1771785649.html

сша

балтийское море

россия

киев

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сша, северный поток — 2, в мире, джо байден, дмитрий песков, балтийское море, россия, нато, киев, дженнифер псаки