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Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"
Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.02.2022
Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"
Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию, заявила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-08T23:28
2022-02-09T07:30
сша
северный поток — 2
в мире
джо байден
дмитрий песков
балтийское море
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.При этом Псаки переадресовала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося накануне визита в США ни разу не упомянул "Северный поток — 2". "Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - добавила пресс-секретарь.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771772444.html
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сша, северный поток — 2, в мире, джо байден, дмитрий песков, балтийское море, россия, нато, киев, дженнифер псаки
23:28 08.02.2022 (обновлено: 07:30 09.02.2022)
 
Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"

Псаки: США выступают против немедленного ужесточения санкций против "Северного потока —2"

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.
Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что "Северного потока — 2", который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, "не станет" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против "Северного потока 2" будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", - сказала она на брифинге.
При этом Псаки переадресовала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося накануне визита в США ни разу не упомянул "Северный поток — 2".
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 20:25
Telegraph: Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"
"Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - добавила пресс-секретарь.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.
Бундестаг, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 23:40
Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
 
СШАСеверный поток — 2В миреДжо БайденДмитрий ПесковБалтийское мореРоссияНАТОКиевДженнифер Псаки
 
 
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