10:21 08.02.2022 (обновлено: 10:23 08.02.2022)
В МИД заявили о неминуемых последствиях антироссийских санкций для Запада
Замглавы МИД Панкин заявил о неминуемых последствиях антироссийских санкций для Запада
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Негативные последствия от жестких санкций против РФ для западных инициаторов неминуемы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Можем лишь вновь повторить наше сожаление в отношении происходящего и подтвердить неминуемость негативных последствий от жестких ограничений в наш адрес для западных инициаторов подобных мер. Прекрасно понимаем, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии, и относимся к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета", - сказал он.
В конце января в конгресс США внесли проект новых санкций против РФ. В частности, он предполагает санкции против "Северного потока 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ и других представителей руководства.
Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
А приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.