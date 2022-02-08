https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html

Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД

Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2022

Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД

Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:11

2022-02-08T10:11

2022-02-08T11:26

в мире

сергей лавров

александр панкин

россия

киев

сша

капитолий

нато

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.В конце января в конгресс США внесли проект новых санкций против России. В частности, он предполагает меры против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента и других представителей руководства страны.В МИД не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771581852.html

россия

киев

сша

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в мире, сергей лавров, александр панкин, россия, киев, сша, капитолий, нато, северный поток — 2