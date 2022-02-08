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Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2022
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД
Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:11
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в мире
сергей лавров
александр панкин
россия
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сша
капитолий
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.В конце января в конгресс США внесли проект новых санкций против России. В частности, он предполагает меры против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента и других представителей руководства страны.В МИД не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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в мире, сергей лавров, александр панкин, россия, киев, сша, капитолий, нато, северный поток — 2
10:11 08.02.2022 (обновлено: 11:26 08.02.2022)
 
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин назвал идеи США о санкциях мракобесными планами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.

"Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя мракобесные планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без", — сказал дипломат.

В конце января в конгресс США внесли проект новых санкций против России. В частности, он предполагает меры против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента и других представителей руководства страны.
В МИД не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ.
Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
02:17
Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями
 
В миреСергей ЛавровАлександр ПанкинРоссияКиевСШАКапитолийНАТОСеверный поток — 2
 
 
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