https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2022
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД
Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:11
2022-02-08T10:11
2022-02-08T11:26
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бессмысленно комментировать очередные инициативы Капитолия об антироссийских ограничениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.В конце января в конгресс США внесли проект новых санкций против России. В частности, он предполагает меры против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента и других представителей руководства страны.В МИД не раз указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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в мире, сергей лавров, александр панкин, россия, киев, сша, капитолий, нато, северный поток — 2
10:11 08.02.2022 (обновлено: 11:26 08.02.2022)
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин назвал идеи США о санкциях мракобесными планами