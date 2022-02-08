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https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771614001.html
В МИД надеются, что ЕС не введет санкции против России
В МИД надеются, что ЕС не введет санкции против России - РИА Новости, 08.02.2022
В МИД надеются, что ЕС не введет санкции против России
Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:05
2022-02-08T10:05
в мире
сергей лавров
россия
киев
нато
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html
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россия
киев
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в мире, сергей лавров, россия, киев, нато, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, александр панкин
10:05 08.02.2022
 
В МИД надеются, что ЕС не введет санкции против России

Замглавы МИД Панкин: Россия надеется, что ЕС не введет санкции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 21:09
Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России
Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:37
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевНАТОСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзАлександр Панкин
 
 
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