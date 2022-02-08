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Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями
Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями - РИА Новости, 08.02.2022
Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями
В отношении России могут быть введены жесткие и масштабные санкции, это будут согласованные и единые меры со стороны Запада, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:17
2022-02-08T12:51
в мире
владимир путин
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. В отношении России могут быть введены жесткие и масштабные санкции, это будут согласованные и единые меры со стороны Запада, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы о возможных санкциях против "Северного потока 2".Он добавил по-английски: "Мы будем действовать сообща, предпримем все необходимые шаги, мы вместе сообща".Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, может ли канцлер ФРГ пообещать остановить "Северный поток 2", Шольц повторил, что "шаги" со стороны Запада "будут общими".Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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в мире, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, северный поток — 2
02:17 08.02.2022 (обновлено: 12:51 08.02.2022)
 
Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями

Канцлер ФРГ Шольц пригрозил России "масштабными и общими" санкциями

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. В отношении России могут быть введены жесткие и масштабные санкции, это будут согласованные и единые меры со стороны Запада, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы о возможных санкциях против "Северного потока 2".
"Ясно, что мы хорошо подготовлены. Это будут масштабные меры... И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны, не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплоченно и сообща", - сказал Шольц.
Он добавил по-английски: "Мы будем действовать сообща, предпримем все необходимые шаги, мы вместе сообща".
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, может ли канцлер ФРГ пообещать остановить "Северный поток 2", Шольц повторил, что "шаги" со стороны Запада "будут общими".
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:33
Путин: Россия скоро направит ответ США и НАТО по теме гарантий безопасности
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАСеверный поток — 2
 
 
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