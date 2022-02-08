https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771581852.html

Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями

Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями - РИА Новости, 08.02.2022

Шольц пригрозил России "масштабными" санкциями

В отношении России могут быть введены жесткие и масштабные санкции, это будут согласованные и единые меры со стороны Запада, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:17

2022-02-08T02:17

2022-02-08T12:51

в мире

владимир путин

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. В отношении России могут быть введены жесткие и масштабные санкции, это будут согласованные и единые меры со стороны Запада, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы о возможных санкциях против "Северного потока 2".Он добавил по-английски: "Мы будем действовать сообща, предпримем все необходимые шаги, мы вместе сообща".Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, может ли канцлер ФРГ пообещать остановить "Северный поток 2", Шольц повторил, что "шаги" со стороны Запада "будут общими".Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771578781.html

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в мире, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, северный поток — 2