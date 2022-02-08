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Александр Рудаков: Россия способствует защите христиан на Ближнем Востоке

Александр Рудаков: Россия способствует защите христиан на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.02.2022

Александр Рудаков: Россия способствует защите христиан на Ближнем Востоке

Ливан уже больше двух лет переживает последствия финансово-экономического, общественного и политического кризисов, которые сказались отрицательно на жизни... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:00

2022-02-08T14:00

2022-02-08T14:00

интервью

сергей лавров

россия

иордания

мишель аун

триполи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Ливан уже больше двух лет переживает последствия финансово-экономического, общественного и политического кризисов, которые сказались отрицательно на жизни большей части населения, чье существование еще больше усугубилось после взрыва в порту Бейрута и начала пандемии коронавируса. Посол России в Ливане Александр Рудаков рассказал в интервью РИА Новости, готова ли Россия помочь этой стране, каков интерес российских нефтяных компаний к акватории Ливана, и как работается российском дипломатам в стране, где практически нет электричества.– Рассматривает ли Россия оказание Ливану помощи в гуманитарном или финансовом планах, в виде кредитов?– Москва рассматривает любые доступные варианты оказания помощи дружественному ливанскому народу. В практическом плане в настоящее время прорабатывается вопрос поставки в Ливан антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, предложили ливанским коллегам рассмотреть перспективы коммерческих поставок препаратов "Спутник V" и "Спутник Лайт" в случае их заинтересованности. По нашим сведениям, не все ливанцы доверяют западным прививкам и были бы рады привиться российскими препаратами "Спутник". Надеемся, что местные власти предоставят своим гражданам такую возможность.– Христианское население обеспокоено перспективами сохранения своего полноправного присутствия как в Ливане, так и на Ближнем Востоке в целом. Готова ли Россия оказать гуманитарную помощь и поддержку христианам в Ливане?– Как известно, Российская Федерация активно способствует защите христиан на Ближнем Востоке в целом. В первую очередь такая необходимость вызвана продолжающимися конфликтными ситуациями в этом регионе, прежде всего в Сирии, где сохраняется непосредственная угроза жизни христиан.Что касается Ливана, то местным представителям этой религии, по нашему мнению, нет причин опасаться за свою жизнь. А их положение – это исключительно внутриливанское дело, в которое внешним силам вмешиваться не стоит. Кроме того, во многом беспокойство христианской общины Ливана связано с изменением демографической обстановки в стране и ростом числа мусульман. Полагаем, что правительство страны и компетентные власти смогут обеспечить необходимые, а главное, равноправные условия жизни христиан, прежде всего их безопасность.– Ливан объявил о тендере на участие в разведке новых месторождений в своих территориальных водах. Есть ли среди иностранных компаний-претендентов российские? Какие?– Мы своевременно оповестили заинтересованные российские структуры и компании о таком предложении ливанской стороны. Передали соответствующую информацию в секретариат российской части межправительственной российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (МПК), а также в Российско-ливанский Деловой совет. Указали при этом, что в Ливане рассчитывают на участие в тендере ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "НОВАТЭК", которое уже работает здесь в составе консорциума "Таталь – Эни – НОВАТЭК".– В прошлом году и в начале 2022 года в Ливан приезжали российские компании с конкретными предложениями по строительству НПЗ, восстановлению порта Бейрута, модернизации порта Триполи и строительству электростанций. Есть ли ответ ливанской стороны? Готовы ли они принять эти предложения? Каковы перспективы участия роскомпаний в восстановлении порта Бейрута?– Действительно, такие предложения поступали. Некоторые проекты уже идут полным ходом. Например, ПАО "НК "Роснефть" приступило к восстановлению и расширению терминала по хранению нефтепродуктов в порту Триполи.Вопрос о строительстве НПЗ находится на стадии согласования. В условиях острого дефицита топлива и электроэнергии ливанская сторона крайне заинтересована в соответствующих энергетических проектах. Надеемся, что отечественные компании смогут представить перспективные для ливанцев предложения. В то же время важно, чтобы такие инициативы были взаимовыгодными и полезными для обеих сторон.– Москва передала Бейруту спутниковые снимки порта города по просьбе президента Ливана Мишеля Ауна. Чем они помогли в расследовании трагедии? Передала ли ливанская сторона России свои заключения по этим снимкам?– Как идет ход расследования, и помогли ли снимки, нам неизвестно. Мы никак не связаны с этим процессом и каких-либо заключений на этот счет от ливанской стороны не получали. В то же время надеемся, что местные специалисты разберутся в данном вопросе, который, как уже говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, "становится сильным раздражителем для Ливана".– Какие перспективные задачи стоят перед межправительственной российско-ливанской комиссией по торговле и экономическому сотрудничеству в этом году?– На данный момент главная задача – возобновить ее полноформатную работу. Как известно, последнее, четвертое заседание МПК состоялось в апреле 2018 года. Буквально на днях запланировано проведение встречи сопредседателей комиссии в формате видеоконференции. Российскую часть возглавляет руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев, ливанскую – министр экономики и торговли Амин Салям. Накопилось немало тем для обсуждения. По нашему глубокому убеждению, именно в рамках МПК удастся активизировать двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Государственная поддержка на этом направлении очень важна и, как представляется, докажет свою эффективность.– В какой стадии находятся переговоры о запуске в Ливане производства российской вакцины от коронавируса? Когда оно может начаться?– Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что дело не стоит на месте. В принципиальном плане вопрос согласован, возможности фармацевтического завода "Арван", по мнению российских специалистов, удовлетворяют необходимым требованиям. Насколько нам известно, возникли некоторые сложности с "подгонкой" ливанского законодательства под этот процесс. Наши ливанские партнеры работают над модернизацией и обновлением устаревших, по их же словам, правовых актов. Учитывая, что эта тема находится на контроле руководства республики, надеемся, что в скором времени можно будет рассчитывать на запуск производства вакцины "Спутник V" на территории Ливана.– Президент Мишель Аун в очередной раз выразил готовность продолжить непрямые переговоры с Израилем по демаркации морской границы. Может ли Россия стать посредником в этом процессе?– Знаем о таком намерении главы ливанского государства. Выражаем надежу на то, что в скором времени сторонам удастся достичь определенного прогресса на этом направлении. Этот вопрос затрагивался в том числе в ходе переговоров Сергея Лаврова со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом в ноябре прошлого года в Москве. Тогда возможность подключения России к этому процессу не обсуждалась.– Как Россия оценивает санкционные меры, применяемые США против отдельных компаний и граждан Ливана под предлогом их связей с движением "Хизбалла"?– Прежде всего отмечу, что любого рода санкции или рестрикции, особенно односторонние, как правило, не способствуют решению тех или иных спорных вопросов и достижению преследуемых целей. Подобные меры обычно приводят к нарастанию напряженности, усилению агрессивной риторики и укреплению позиций стороны, против которой они направлены.В данном случае речь идет о партии, являющейся неотъемлемым элементом ливанской политической архитектуры, представляющим интересы широких слоев населения страны и пользующейся соответствующей народной поддержкой. Упомянутые санкции могут спровоцировать дополнительное расшатывание внутриполитической обстановки в Ливане. Поэтому такие меры едва ли позволят создать условия для вывода страны из глубокого политического и социально-экономического кризиса.– Разрабатываются ли дополнительные механизмы при участии России по реанимации процесса возвращения сирийских беженцев из Ливана в САР?– Исходим из того, что в дополнительных механизмах этот процесс не нуждается. Важно четко выполнять положения резолюции 2254 СБ ООН, которая предусматривает возврат сирийских беженцев к родным очагам. Россия продолжает прилагать немалые усилия на этом треке. Так, в ноябре 2020 года в Дамаске по нашей инициативе была проведена международная конференция по возвращению сирийских беженцев. Ее участники обменялись мнениями по широкому спектру гуманитарных вопросов, требующих скоординированных шагов мирового сообщества. К нашему сожалению, коллективный Запад это мероприятие бойкотировал. Однако тогда все же удалось обеспечить достойный представительский уровень участников конференции.По итогам упомянутого мероприятия Ливан, который вынужден нести бремя присутствия на своей территории около 1,5 миллионов сирийских беженцев, выступил с инициативой организации второй такой конференции в Бейруте. Со своей стороны поддержали такую идею и были готовы оказать необходимое содействие. Однако нарастающий внутренний кризис этому плану помешал. Важно, чтобы работа на этом направлении не останавливалась.Во многом достижение прогресса в этом вопросе требует соответствующих усилий международного сообщества, направленных на создание условий внутри САР для того, чтобы беженцы могли возвращаться на Родину из лагерей в Ливане и других государств (Иордании, Египте и Турции).– Будет ли Россия направлять своих наблюдателей на парламентские выборы в Ливане в мае этого года?– Рассматриваем проведение предстоящих парламентских выборов в качестве необходимого шага на пути преодоления социально-экономического кризиса в Ливане. Важно, чтобы они состоялись в установленный срок.На выборы 2018 года наши наблюдатели приглашены не были. Вместе с тем богатый опыт участия российских специалистов на выборах в иностранных государствах, в том числе в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, несомненно помог бы ливанским коллегам обеспечить процесс голосования в соответствии с местным законодательством и международными требованиями. Исходим из того, что в случае поступления приглашения, российская сторона будет готова оказать необходимое содействие.– Как влияет на работу российской дипмиссии отсутствие государственного электроснабжения и регулярные перебои с телефонной связью и интернетом?– На эффективность работы российских дипломатов эти факторы не оказывают значительного негативного влияния. Периодическое отключение интернета по тем или иным причинам, конечно, затрудняет работу консульского отдела посольства, так как сотрудники не могут пользоваться специализированным программным обеспечением, "завязанном" на глобальной сети. Порой не можем дозвониться до Москвы по стационарным телефонам. Хорошо, что мобильная связь работает вполне стабильно. Естественно, возрастают расходы посольства в связи с постоянным использованием дизель-генераторов для обеспечения РЗУ электроэнергией, возникают некоторые трудности в бытовом плане. Но мы с ними справляемся.– На фоне ухудшения криминогенной обстановки в Ливане планируется ли введение дополнительных мер по обеспечению безопасности российских дипломатов?– Хочу подчеркнуть, что руководство страны, МИД Ливана и его правоохранительные органы эффективно справляются с обеспечением безопасности иностранных диппредставительств и их сотрудников. В случае возникновения каких-либо угроз или наших опасений ливанская сторона оперативно на них реагирует. В то же время никаких серьезных поводов для беспокойства не было и нет, надеюсь и не будет. Можно с уверенностью констатировать, что ливанцы поддерживают оптимальные с точки зрения безопасности условия для должной и эффективной работы местного дипкорпуса, в том числе российских дипломатов.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766090546.html

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https://ria.ru/20211124/livan-1760516718.html

https://ria.ru/20190326/1552082031.html

https://ria.ru/20211124/livan-1760526085.html

https://ria.ru/20211120/lavrov-1759963565.html

https://ria.ru/20220124/khariri-1769297348.html

https://ria.ru/20220113/livan-1767615143.html

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интервью, сергей лавров, россия, иордания, мишель аун, триполи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)