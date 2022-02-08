https://ria.ru/20220208/rubl-1771778018.html

Рубль активно восстанавливается после обвала в январе

Рубль активно восстанавливается после обвала в январе - РИА Новости, 08.02.2022

Рубль активно восстанавливается после обвала в январе

Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, компенсируя январский обвал: доллар уже опустился в район 75 рублей, следует из данных торгов. Активизация... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:35

2022-02-08T21:35

2022-02-08T21:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

михаил шульгин

владимир путин

сша

россия

вашингтон (город)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, компенсируя январский обвал: доллар уже опустился в район 75 рублей, следует из данных торгов. Активизация переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией и Западом помогает рублю нивелировать геополитический дисконт, несмотря на преобладание внешнего рыночного негатива.Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск снижался на 46 копеек, до 75,02 рубля, курс евро - на 60 копеек, до 85,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта США во вторник максимально падала до 74,99 рубля. Прошлый год доллар закончил на уровне 74,7 рубля, таким образом, его скачок в январе до 80,4 рубля уже почти компенсирован.Рубль находит поддержку в геополитикеРоссийская валюта продолжила расти, компенсируя провал января и выходя на максимумы с середины прошлого месяца. Геополитический фон продолжает поддерживать восстановление рубля – на фоне активизировавшейся переговорной активности между Россией и Западом.Основным фактором сегодняшнего укрепления российской валюты можно считать дальнейшее ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".Рынок меняет риск крайне жестких санкций, которые могли бы подбросить курс выше 80 рублей за доллар, на риск менее грозных рестрикций к РФ, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".При этом внешний рыночный фон во вторник ухудшился и сигнализировал об ослаблении аппетита к риску у глобальных инвесторов, однако это не мешает рублю укрепляться. Рынок нефти тестирует психологически значимый уровень 90 долларов за баррель сорта Brent в качестве поддержки. Цена барреля Brent вечером падает на 1,9% - до 90,9 доллара.Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, ожидая и свежие данные на текущей неделе. Так, в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятии санкций Вашингтона с Тегерана. В случае отмены санкций иранская нефть может вернуться на рынок, и такой фактор негативен для нефтяных цен.Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 95,6 пункта, что сигнализирует о снижении спроса на риск. Растет валюта США и к большинству развивающихся валют.Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилизируется во вторник.Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыНесмотря на текущее падение рынка нефти, в целом с начала года она торгуются в плюсе на 17%, что выступает фундаментальным фактором поддержки для рубля, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал".При текущих ценах на нефть, которые упорно держатся выше 88 долларов за баррель, курс тяготеет к 75 рублям за доллар, оценивает Шульгин из компании "Открытие Инвестиции"."Однако курс будет испытывать трудности с тем, чтобы закрепиться ниже указанного уровня, если геополитический фон не улучшится", - добавляет эксперт.Российская валюта подпитывает свои силы ожиданиями предстоящего в конце недели заседания ЦБ РФ, по итогам которого ключевая ставка может быть повышена на 0,5-1 процентный пункт, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций"."Тем не менее, на рубеже 75 рублей за доллар валюта РФ сталкивается с заметным сопротивлением, для преодоления которого необходимо больше надежных драйверов поддержки. По нашим оценкам, в среду доллар будет двигаться в пределах 75-76 рублей", - добавляет он.

https://ria.ru/20220208/dollar-1771683255.html

https://ria.ru/20220208/rubl-1771600333.html

https://ria.ru/20220208/dollar-1771577756.html

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россия

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экономика, михаил шульгин, владимир путин, сша, россия, вашингтон (город), центральный банк рф (цб рф), московская биржа, велес капитал, brent