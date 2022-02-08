https://ria.ru/20220208/rody-1771649998.html

Жительница нижегородского Дзержинска родила ребенка в коллекторе

Жительница нижегородского Дзержинска родила ребенка в коллекторе - РИА Новости, 08.02.2022

Жительница нижегородского Дзержинска родила ребенка в коллекторе

Жительница Дзержинска в Нижегородской области родила ребенка в тепловом коллекторе, приехавшие на место спасатели передали мать с младенцем врачам, сейчас они в РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:20

2022-02-08T12:20

2022-02-08T12:20

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Жительница Дзержинска в Нижегородской области родила ребенка в тепловом коллекторе, приехавшие на место спасатели передали мать с младенцем врачам, сейчас они в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов было опубликовано видео спасательной операции. Спасатели на носилках выносят женщину, еще один сотрудник держит на руках ребенка 2-3 лет. Сообщается, что беременная женщина залезла в коллектор с двухлетним ребёнком и родила там ещё одного у него на глазах. В это время сопровождавший их мужчина ждал, когда всё закончится, на улице.Как сообщили РИА Новости в аварийно-спасательной службе Нижегородской области, сообщение о ЧП в районе сооружения АЗС на проспекте Свердлова, 79 в Дзержинске поступило в 23.00 в понедельник. "Прибывшие на место спасатели извлекли из теплового колодца и передали скорой помощи женщину и ребенка. Приехавшие к месту ЧП сотрудники скорой помощи после осмотра приняли решение о ее эвакуации", - рассказали в аварийно-спасательной службе.В свою очередь в пресс-службе администрации Дзержинска агентству сообщили, что у беременной женщины на улице внезапно начались схватки. Она забралась в коллектор и родила там ребенка. Находившийся с ней во время прогулки мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь.Как уточнила собеседница агентства, женщина "не специально пришла рожать в коллектор". "Ей есть, где жить, у нее есть квартира. У них там было свидание, и тут схватки начались", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что у женщины есть еще ребенок. "Семья не получила статус неблагополучной, но она находилась под наблюдением опеки города Дзержинска. И в этом году были жалобы от соседей по состоянию ребенка, комиссия по делам несовершеннолетних уже выезжала по ее адресу", - добавила сотрудница пресс-службы.Как сообщается на сайте департамента региональной безопасности Нижегородской области, у женщины 1984 года рождения начались преждевременные роды. По информации медперсонала перинатального центра, "женщина срок беременности уточнить не может, новорожденный находится в реанимационном отделении". Двухлетний ребенок женщины направлен в детскую городскую больницу №8 Дзержинска, а сожитель женщины доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20220124/aeroflot-1769256448.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область