https://ria.ru/20220208/rezolyutsiya-1771596334.html

СМИ: в нижней палате парламента Японии приняли резолюцию по Украине

СМИ: в нижней палате парламента Японии приняли резолюцию по Украине - РИА Новости, 08.02.2022

СМИ: в нижней палате парламента Японии приняли резолюцию по Украине

Резолюция, в которой выражается "обеспокоенность относительно ситуации вокруг Украины и солидарность украинскому народу", была принята во вторник в нижней... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:54

2022-02-08T07:54

2022-02-08T07:54

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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Резолюция, в которой выражается "обеспокоенность относительно ситуации вокруг Украины и солидарность украинскому народу", была принята во вторник в нижней палате парламента Японии, сообщило агентство Киодо.По данным агентства, резолюция "была принята большинством голосов депутатов от правящей и оппозиционных партий".Правительство Японии неоднократно выражали озабоченность сиутацией вокруг Украины, однако официальные представители японского правительства, в частности, глава МИД Есимаса Хаяси и генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, в ходе пресс-конференций не раз заявляли, что вопрос о каких либо конкретных мерах со стороны Японии против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины является гипотетическим и не будет комментироваться.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220207/protest-1771389969.html

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в мире, япония, россия, нато, украина