https://ria.ru/20220208/rezervy-1771701929.html

Сербия пополняет резервы продуктов и топлива из-за Украины, заявил Вучич

Сербия пополняет резервы продуктов и топлива из-за Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 08.02.2022

Сербия пополняет резервы продуктов и топлива из-за Украины, заявил Вучич

Власти Сербии из-за напряженности на Украине пополняют резервы продуктов питания и топлива на случай "не дай Бог", заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:35

2022-02-08T15:35

2022-02-08T15:35

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сербия

белград (город)

александр вучич

украина

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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Власти Сербии из-за напряженности на Украине пополняют резервы продуктов питания и топлива на случай "не дай Бог", заявил президент страны Александр Вучич.Сербский президент 2 февраля принял посла Украины Олександра Александровича и в ходе встречи отметил, что Белград и Киев готовят соглашение о свободной торговле, работа над которым должна быть вскоре завершена.В ночь на вторник Вучич указал, что нынешнему развитию Сербии может помешать только "большой мировой кризис"."Но вне зависимости от этого - мы всегда отталкиваемся от худшего возможного сценария и сегодня дали указание пополнить наши резервы важных продуктов питания, чтобы у нас в запасе были на случай "не дай Бог", в том числе, соль, масло, мука, горох, фасоль, консервы, а также дополнительные объемы дизеля и бензина", - подчеркнул Вучич. Он уточнил, что пополнение резервов не должно отразиться на росте госдолга Сербии, который удается держать на уровне менее 60% ВВП.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770759187.html

https://ria.ru/20211220/zapad-1764568289.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, украина, ситуация в днр и лнр