Сербия пополняет резервы продуктов и топлива из-за Украины, заявил Вучич
Президент Вучич: Сербия пополняет резервы продуктов и топлива на случай "не дай Бог"
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Власти Сербии из-за напряженности на Украине пополняют резервы продуктов питания и топлива на случай "не дай Бог", заявил президент страны Александр Вучич.
В ночь на вторник Вучич указал, что нынешнему развитию Сербии может помешать только "большой мировой кризис".
"Уверен, что русские и украинцы, точнее русские и американцы, найдут совместное решение и это решение будет мирным. У меня нет никакого страха за будущее Сербии и за будущее континента, ни за что другое…" - сказал сербский лидер в эфире Happy TV.
"Но вне зависимости от этого - мы всегда отталкиваемся от худшего возможного сценария и сегодня дали указание пополнить наши резервы важных продуктов питания, чтобы у нас в запасе были на случай "не дай Бог", в том числе, соль, масло, мука, горох, фасоль, консервы, а также дополнительные объемы дизеля и бензина", - подчеркнул Вучич. Он уточнил, что пополнение резервов не должно отразиться на росте госдолга Сербии, который удается держать на уровне менее 60% ВВП.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
20 декабря 2021, 15:57Сербский журнал вывел для Запада "правила общения" с Путиным