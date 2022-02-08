https://ria.ru/20220208/referendum-1771631921.html

Лукашенко предупредил о "дохлятине" в СМИ во время референдума

Лукашенко предупредил о "дохлятине" в СМИ во время референдума - РИА Новости, 08.02.2022

Лукашенко предупредил о "дохлятине" в СМИ во время референдума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил о возможных фейках до референдума по Конституции: нам будут подкидывать всякую... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:14

2022-02-08T11:14

2022-02-08T11:41

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил о возможных фейках до референдума по Конституции: нам будут подкидывать всякую дохлятину, по каждому из вас будут молотить.Как отмечает пресс-служба, президент заявляет, что до референдума по Конституции стоит ожидать и быть готовыми к разного рода информационным вбросам и фейкам."До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа (генпрокурор Белоруссии) начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал", - приводит пресс-служба слова Лукашенко на заседании."Мы это очень хорошо знаем. Поэтому вы поменьше на это смотрите. Смотрите вперед. У нас есть определенная цель - мы должны к ней прийти", - добавил президент.Референдум по внесению изменений и дополнений в белорусскую конституцию назначен на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

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александр лукашенко, в мире, белоруссия