11:14 08.02.2022 (обновлено: 11:41 08.02.2022)
Лукашенко предупредил о "дохлятине" в СМИ во время референдума
Президент Лукашенко о фейках на референдуме: нам будут подкидывать всякую дохлятину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил о возможных фейках до референдума по Конституции: нам будут подкидывать всякую дохлятину, по каждому из вас будут молотить.
Как отмечает пресс-служба, президент заявляет, что до референдума по Конституции стоит ожидать и быть готовыми к разного рода информационным вбросам и фейкам.
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"До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа (генпрокурор Белоруссии) начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал", - приводит пресс-служба слова Лукашенко на заседании.
"Мы это очень хорошо знаем. Поэтому вы поменьше на это смотрите. Смотрите вперед. У нас есть определенная цель - мы должны к ней прийти", - добавил президент.
Референдум по внесению изменений и дополнений в белорусскую конституцию назначен на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.