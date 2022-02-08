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Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого

Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого - РИА Новости, 08.02.2022

Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого

Сервис Amazon продлил драматический боевик с Аланом Ритчсоном "Ричер" на второй сезон всего через три дня после премьеры первого, сообщает Deadline. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:51

2022-02-08T16:51

2022-02-08T16:51

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сервис Amazon продлил драматический боевик с Аланом Ритчсоном "Ричер" на второй сезон всего через три дня после премьеры первого, сообщает Deadline. Представители стримингового сервиса заявили, что "Ричер" вошел в пятерку самых самых просматриваемых сериалов за первые 24 часа с момента релиза в США и во всем мире. В Deadline при этом отмечают, что все восемь эпизодов были выпущены одновременно. В Amazon также добавили, что "Ричер" стал одним из немногих оригинальных сериалов платформы с высоким рейтингом. Зрители оценили его на 4,7 баллов из пяти возможных. В сериале, основанном на серии книг Ли Чайлда, рассказывают о Джеке Ричере — бывшем военном и следователе, который оставляет службу и начинает обычную гражданскую жизнь. Главный герой путешествует по стране, которой когда-то служил. Однако когда он прибывает в небольшой город в штате Джорджия, обнаруживает, что там произошло первое за 20 лет убийство. Полицейские сразу арестовывают Ричера, так как очевидцы утверждают, что видели именно его на месте преступления. Пока следователь пытается доказать свою невиновность, выясняется, что все это часть давнего заговора, распутать который и восстановить справедливость может только Джек Ричер и его кулаки. Вместе с Ритчсоном в сериале также снялись Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Крис Уэбстер, Мария Стен, Харви Гильен и другие.Шоураннеры проекта — Норберто Барба, Майкл Дж. Бассетт, Сэм Хилл и другие. Один из сценаристов — Ник Сантора.Дата выхода новых серий еще не объявлена.

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