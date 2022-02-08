Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/reacher-1771687475.html
Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого
Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого - РИА Новости, 08.02.2022
Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого
Сервис Amazon продлил драматический боевик с Аланом Ритчсоном "Ричер" на второй сезон всего через три дня после премьеры первого, сообщает Deadline. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:51
2022-02-08T16:51
культура
новости культуры
кино и сериалы
сша
джорджия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771688250_0:89:1500:934_1920x0_80_0_0_a5ffc90c3e2404559d7d572d004b1b17.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сервис Amazon продлил драматический боевик с Аланом Ритчсоном "Ричер" на второй сезон всего через три дня после премьеры первого, сообщает Deadline. Представители стримингового сервиса заявили, что "Ричер" вошел в пятерку самых самых просматриваемых сериалов за первые 24 часа с момента релиза в США и во всем мире. В Deadline при этом отмечают, что все восемь эпизодов были выпущены одновременно. В Amazon также добавили, что "Ричер" стал одним из немногих оригинальных сериалов платформы с высоким рейтингом. Зрители оценили его на 4,7 баллов из пяти возможных. В сериале, основанном на серии книг Ли Чайлда, рассказывают о Джеке Ричере — бывшем военном и следователе, который оставляет службу и начинает обычную гражданскую жизнь. Главный герой путешествует по стране, которой когда-то служил. Однако когда он прибывает в небольшой город в штате Джорджия, обнаруживает, что там произошло первое за 20 лет убийство. Полицейские сразу арестовывают Ричера, так как очевидцы утверждают, что видели именно его на месте преступления. Пока следователь пытается доказать свою невиновность, выясняется, что все это часть давнего заговора, распутать который и восстановить справедливость может только Джек Ричер и его кулаки. Вместе с Ритчсоном в сериале также снялись Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Крис Уэбстер, Мария Стен, Харви Гильен и другие.Шоураннеры проекта — Норберто Барба, Майкл Дж. Бассетт, Сэм Хилл и другие. Один из сценаристов — Ник Сантора.Дата выхода новых серий еще не объявлена.
https://ria.ru/20220202/series-1770639979.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771688250_80:0:1413:1000_1920x0_80_0_0_b1f87056740c4aac13dbc54ffe690974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, сша, джорджия
16:51 08.02.2022
 
Сериал "Ричер" продлили на второй сезон через три дня после выхода первого

Сериал о Джеке Ричере продлили на второй сезон через три дня после премьеры первого

© Amazon Studios, 2022 - ...Кадр из сериала "Джек Ричер"
Кадр из сериала Джек Ричер
© Amazon Studios, 2022 - ...
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сервис Amazon продлил драматический боевик с Аланом Ритчсоном "Ричер" на второй сезон всего через три дня после премьеры первого, сообщает Deadline.
Представители стримингового сервиса заявили, что "Ричер" вошел в пятерку самых самых просматриваемых сериалов за первые 24 часа с момента релиза в США и во всем мире. В Deadline при этом отмечают, что все восемь эпизодов были выпущены одновременно.
В Amazon также добавили, что "Ричер" стал одним из немногих оригинальных сериалов платформы с высоким рейтингом. Зрители оценили его на 4,7 баллов из пяти возможных.
В сериале, основанном на серии книг Ли Чайлда, рассказывают о Джеке Ричере — бывшем военном и следователе, который оставляет службу и начинает обычную гражданскую жизнь. Главный герой путешествует по стране, которой когда-то служил. Однако когда он прибывает в небольшой город в штате Джорджия, обнаруживает, что там произошло первое за 20 лет убийство.
Полицейские сразу арестовывают Ричера, так как очевидцы утверждают, что видели именно его на месте преступления. Пока следователь пытается доказать свою невиновность, выясняется, что все это часть давнего заговора, распутать который и восстановить справедливость может только Джек Ричер и его кулаки.
Вместе с Ритчсоном в сериале также снялись Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Крис Уэбстер, Мария Стен, Харви Гильен и другие.
Шоураннеры проекта — Норберто Барба, Майкл Дж. Бассетт, Сэм Хилл и другие. Один из сценаристов — Ник Сантора.
Дата выхода новых серий еще не объявлена.
Кадр из сериала Мэр Кингстауна
2 февраля, 16:15Культура
Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСШАДжорджия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала