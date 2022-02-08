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Шольц оценил переговоры с Байденом
Шольц оценил переговоры с Байденом - РИА Новости, 08.02.2022
Шольц оценил переговоры с Байденом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что личный разговор с американским лидером подтвердил прочность отношений ФРГ и США, РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:14
2022-02-08T13:56
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БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что личный разговор с американским лидером подтвердил прочность отношений ФРГ и США, а также показал, что страны доверяют друг другу."Очень личный разговор подтвердил хорошую прочную связь между нашими странами и показал, что мы полагаемся и можем полагаться друг на друга", — приводит слова канцлера официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в твиттере.Шольц впервые посетил США в качестве канцлера ФРГ и провел переговоры с Байденом, политики обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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в мире, сша, германия
03:14 08.02.2022 (обновлено: 13:56 08.02.2022)
 
Шольц оценил переговоры с Байденом

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что провел с президентом США Байденом "очень личный разговор"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что личный разговор с американским лидером подтвердил прочность отношений ФРГ и США, а также показал, что страны доверяют друг другу.
"Очень личный разговор подтвердил хорошую прочную связь между нашими странами и показал, что мы полагаемся и можем полагаться друг на друга", — приводит слова канцлера официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в твиттере.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:15
Байден пригрозил "положить конец" "Северному потоку — 2"
Шольц впервые посетил США в качестве канцлера ФРГ и провел переговоры с Байденом, политики обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
 
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