https://ria.ru/20220208/razgovor-1771584424.html

Шольц оценил переговоры с Байденом

Шольц оценил переговоры с Байденом - РИА Новости, 08.02.2022

Шольц оценил переговоры с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что личный разговор с американским лидером подтвердил прочность отношений ФРГ и США, РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:14

2022-02-08T03:14

2022-02-08T13:56

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БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что личный разговор с американским лидером подтвердил прочность отношений ФРГ и США, а также показал, что страны доверяют друг другу."Очень личный разговор подтвердил хорошую прочную связь между нашими странами и показал, что мы полагаемся и можем полагаться друг на друга", — приводит слова канцлера официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в твиттере.Шольц впервые посетил США в качестве канцлера ФРГ и провел переговоры с Байденом, политики обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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в мире, сша, германия