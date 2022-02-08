Британия вооружила Украину ракетами для войны с российским флотом

15:27 08.02.2022 (обновлено: 18:09 08.02.2022)
Украина получила от Британии ракеты для "войны" с российским флотом
Посол Украины Пристайко: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом
Ракетные испытания ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
"В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях", — считает он.
По словам дипломата, Великобритания ищет себе друзей, и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой. Чтобы продемонстрировать готовность к союзу, Лондон заключил с Киевом военное соглашение на два миллиарда долларов.
"Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда", — рассказал Пристайко.
Начиная с 2014 года страны Североатлантического альянса во главе с США снабжают Украину средствами для ведения войны и тренируют ее армию, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
В последние месяцы западные СМИ заявляют о подготовке Россией "нападения" на Украину и грозят ввести жесткие ограничительные меры против нее. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "наступлении" — это злонамеренная пропаганда американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил лидер страны Владимир Зеленский, ситуацию специально нагнетают, и это негативно влияет на экономику республики.