https://ria.ru/20220208/rakety-1771700343.html

Британия вооружила Украину ракетами для войны с российским флотом

Украина получила от Британии ракеты для "войны" с российским флотом - РИА Новости, 08.02.2022

Британия вооружила Украину ракетами для войны с российским флотом

Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил посол Украины в Лондоне Вадим... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:27

2022-02-08T15:27

2022-02-08T18:09

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.По словам дипломата, Великобритания ищет себе друзей, и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой. Чтобы продемонстрировать готовность к союзу, Лондон заключил с Киевом военное соглашение на два миллиарда долларов."Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда", — рассказал Пристайко.Начиная с 2014 года страны Североатлантического альянса во главе с США снабжают Украину средствами для ведения войны и тренируют ее армию, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.В последние месяцы западные СМИ заявляют о подготовке Россией "нападения" на Украину и грозят ввести жесткие ограничительные меры против нее. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "наступлении" — это злонамеренная пропаганда американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил лидер страны Владимир Зеленский, ситуацию специально нагнетают, и это негативно влияет на экономику республики.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771549496.html

https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html

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политика, владимир зеленский, сергей лавров, сергей нарышкин, россия, украина, великобритания