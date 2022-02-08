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Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях
Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях - РИА Новости, 08.02.2022
Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях
Пытки осужденных в колониях являются проявлением профессиональной деформации, надо менять ментальность, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:08
2022-02-08T15:08
2022-02-08T15:08
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пытки осужденных в колониях являются проявлением профессиональной деформации, надо менять ментальность, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать. Хотя во ФСИН там работает очень много честных, порядочных и человечных людей. Это надо признать", - сказал Чуйченко в эфире "России 24".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Хотя в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.В конце января Генеральная прокуратура РФ объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
https://ria.ru/20220208/dushevye-1771689153.html
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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях
Глава Минюста Чуйченко назвал пытки в колониях проявлением "огромнейшей деформации"