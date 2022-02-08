https://ria.ru/20220208/pytki-1771693793.html

Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях

Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях - РИА Новости, 08.02.2022

Глава Минюста прокомментировал информацию о пытках в российских колониях

Пытки осужденных в колониях являются проявлением профессиональной деформации, надо менять ментальность, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:08

2022-02-08T15:08

2022-02-08T15:08

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пытки осужденных в колониях являются проявлением профессиональной деформации, надо менять ментальность, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать. Хотя во ФСИН там работает очень много честных, порядочных и человечных людей. Это надо признать", - сказал Чуйченко в эфире "России 24".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Хотя в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.В конце января Генеральная прокуратура РФ объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.

https://ria.ru/20220208/dushevye-1771689153.html

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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)