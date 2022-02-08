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Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин
Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2022
Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин
Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:03
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме.По словам Путина, это особенно значимо для экологического благополучия и качества жизни граждан России, что является приоритетом.
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общество, владимир путин, россия
17:03 08.02.2022 (обновлено: 17:16 08.02.2022)
 
Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин

Президент Путин: отказываться от углеводородов рано, надо понять, куда идет человечество

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме.
По словам Путина, это особенно значимо для экологического благополучия и качества жизни граждан России, что является приоритетом.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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