https://ria.ru/20220208/putin-1771726247.html

Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин

Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2022

Отказываться от углеводородов рановато, заявил Путин

Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:03

2022-02-08T17:03

2022-02-08T17:16

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770894550_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_f5e510760f71a0912bc1518cf956a947.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в онлайн-режиме.По словам Путина, это особенно значимо для экологического благополучия и качества жизни граждан России, что является приоритетом.

https://ria.ru/20211005/uglevodorody-1753210658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия