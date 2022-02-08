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Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков
Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022
Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков
Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют созвониться в ближайшее время и "сверить часы", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:20
2022-02-08T13:20
2022-02-08T13:23
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют созвониться в ближайшее время и "сверить часы", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в Москве состоялись переговоры Путина и Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов."В любом случае, как вчера было сказано, два президента имеют в виду в ближайшее время опять созвониться и сверить часы", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, когда созвонятся лидеры России и Франции, он ответил: "Когда посчитают это необходимым".
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политика, москва, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
13:20 08.02.2022 (обновлено: 13:23 08.02.2022)
Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Макрон планируют созвониться и "сверить часы"