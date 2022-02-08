https://ria.ru/20220208/putin-1771666376.html

Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков

Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022

Путин и Макрон планируют созвониться в ближайшее время, заявил Песков

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют созвониться в ближайшее время и "сверить часы", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:20

2022-02-08T13:20

2022-02-08T13:23

политика

москва

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владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют созвониться в ближайшее время и "сверить часы", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в Москве состоялись переговоры Путина и Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов."В любом случае, как вчера было сказано, два президента имеют в виду в ближайшее время опять созвониться и сверить часы", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, когда созвонятся лидеры России и Франции, он ответил: "Когда посчитают это необходимым".

https://ria.ru/20220208/progulka-1771664793.html

https://ria.ru/20220208/peregovory-1771663127.html

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политика, москва, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон