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Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица" - РИА Новости, 08.02.2022
Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанные применительно к Киеву и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:10
2022-02-08T13:10
2022-02-08T13:18
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дмитрий песков
в мире
россия
франция
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанные применительно к Киеву и минским соглашениям во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по словам Пескова, глава государства имел в виду, что Украине необходимо исполнять договоренности."Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - сказал Песков.Также он пошутил о том, что французским журналистам было тяжело перевести слова Путина. "Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык", - пошутил Песков.Песков опроверг версию журналистов, что в данном случае Путин цитировал слова одной из песен группы "Красная плесень". "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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владимир путин, дмитрий песков, в мире, россия, франция, эммануэль макрон
13:10 08.02.2022 (обновлено: 13:18 08.02.2022)
Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
Пресс-секретарь Путина Песков: если под соглашениями стоит подпись, то их надо исполнять