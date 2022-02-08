https://ria.ru/20220208/putin-1771663277.html

Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"

Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица" - РИА Новости, 08.02.2022

Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанные применительно к Киеву и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:10

2022-02-08T13:10

2022-02-08T13:18

владимир путин

дмитрий песков

в мире

россия

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанные применительно к Киеву и минским соглашениям во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по словам Пескова, глава государства имел в виду, что Украине необходимо исполнять договоренности."Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - сказал Песков.Также он пошутил о том, что французским журналистам было тяжело перевести слова Путина. "Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык", - пошутил Песков.Песков опроверг версию журналистов, что в данном случае Путин цитировал слова одной из песен группы "Красная плесень". "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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владимир путин, дмитрий песков, в мире, россия, франция, эммануэль макрон