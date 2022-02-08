Путин заявил, что предложения России по гарантиям безопасности исполнимы
Президент Путин: в предложениях России по гарантиям безопасности нет неисполнимых пунктов
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нет ни одного неисполнимого пункта в предложениях России по гарантиям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Переговоры президентов России и Франции продолжались более пяти часов.
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.