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ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России - РИА Новости, 08.02.2022
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России
Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:45
2022-02-08T17:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проведенной проверки."Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", - говорится в сообщении.Как отмечает ФАС, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
17:45 08.02.2022
 
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России

Средняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проведенной проверки.
"Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", - говорится в сообщении.
Как отмечает ФАС, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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