https://ria.ru/20220208/ptsr-1771738421.html

ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России

ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России - РИА Новости, 08.02.2022

ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России

Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:45

2022-02-08T17:45

2022-02-08T17:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проведенной проверки."Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", - говорится в сообщении.Как отмечает ФАС, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.

https://ria.ru/20220208/test-1771717369.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия