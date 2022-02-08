https://ria.ru/20220208/ptsr-1771738421.html
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России - РИА Новости, 08.02.2022
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России
Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:45
2022-02-08T17:45
2022-02-08T17:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770844317_0:143:3083:1877_1920x0_80_0_0_933bf62e039e8a9d9577ddf7a821c00d.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проведенной проверки."Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", - говорится в сообщении.Как отмечает ФАС, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.
https://ria.ru/20220208/test-1771717369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770844317_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_6909a2494358b82b1237b5c9e324e92d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
ФАС назвала среднюю цену ПЦР-теста в России
Средняя цена ПЦР-теста в России составила 1345,55 рубля