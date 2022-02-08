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СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда - РИА Новости, 08.02.2022
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда
Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:54
2022-02-08T17:45
происшествия
свердловская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что из пассажирского поезда выпала 24-летняя проводница. Девушка, по его данным, скончалась."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги", — сказали в управлении в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти проводницы под колесами поезда.Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей."Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в сообщении.
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происшествия, свердловская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
09:54 08.02.2022 (обновлено: 17:45 08.02.2022)
 
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда

СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда в Свердловской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что из пассажирского поезда выпала 24-летняя проводница. Девушка, по его данным, скончалась.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги", — сказали в управлении в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти проводницы под колесами поезда.
Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей.
"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в сообщении.
Железнодорожный вокзал ночью - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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ПроисшествияСвердловская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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