https://ria.ru/20220208/provodnitsa-1771611209.html

СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда

СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда - РИА Новости, 08.02.2022

СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда

Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:54

2022-02-08T09:54

2022-02-08T17:45

происшествия

свердловская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что из пассажирского поезда выпала 24-летняя проводница. Девушка, по его данным, скончалась."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги", — сказали в управлении в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти проводницы под колесами поезда.Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей."Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kaluga-1770837096.html

свердловская область

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происшествия, свердловская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область