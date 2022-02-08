https://ria.ru/20220208/provodnitsa-1771611209.html
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда - РИА Новости, 08.02.2022
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда
Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:54
2022-02-08T09:54
2022-02-08T17:45
происшествия
свердловская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что из пассажирского поезда выпала 24-летняя проводница. Девушка, по его данным, скончалась."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги", — сказали в управлении в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти проводницы под колесами поезда.Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей."Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kaluga-1770837096.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
09:54 08.02.2022 (обновлено: 17:45 08.02.2022)
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда
СК проводит проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли проводница выпала из поезда в Свердловской области и погибла, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что из пассажирского поезда выпала 24-летняя проводница. Девушка, по его данным, скончалась.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России
выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги
", — сказали в управлении в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти проводницы под колесами поезда.
Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей.
"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в сообщении.