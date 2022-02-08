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Подмосковные ученые продемонстрировали прототип квантового процессора
Подмосковные ученые продемонстрировали прототип квантового процессора - РИА Новости, 08.02.2022
Подмосковные ученые продемонстрировали прототип квантового процессора
Специалисты Московского физико-технического института в Долгопрудном продемонстрировали прототип уникального квантового процессора, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:10
2022-02-08T14:10
2022-02-08T14:10
новости подмосковья
московский физико-технический институт
долгопрудный
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты Московского физико-технического института в Долгопрудном продемонстрировали прототип уникального квантового процессора, сообщили в пресс-службе мининвеста Московской области."В Московском физико-техническом институте (МФТИ, г. Долгопрудный) успешно провели техническую демонстрацию работы пятикубитного прототипа квантового процессора. Демонстрационная схема рассчитана и разработана сотрудниками лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ и изготовлена на технологической базе Центра коллективного пользования МФТИ", - говорится в сообщении.Такая разработка позволит осуществить управляемое взаимодействие пар соседних кубитов - наименьшей единицы информации в квантовом компьютере (аналог бита в обычном компьютере), отмечается в пресс-релизе. Кубиты могут существовать одновременно в нескольких состояниях, поэтому делают вычисления моментально, не перебирая последовательно все комбинации. Таким образом квантовый компьютер может решить задачу за секунду, в то время как обычный компьютер сделает это за неделю.
https://ria.ru/20210527/serdtse-1734448048.html
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