https://ria.ru/20220208/prosvirnin-1771712265.html
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена - РИА Новости, 08.02.2022
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена
Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:11
2022-02-08T16:11
2022-02-08T16:11
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
егор просвирнин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Экспертиза уже завершена", - сказал собеседник агентства.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
https://ria.ru/20220126/prosvirnin-1769665352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), егор просвирнин
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Егора Просвирнина завершена