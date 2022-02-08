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Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена - РИА Новости, 08.02.2022
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена
Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:11
2022-02-08T16:11
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
егор просвирнин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Экспертиза уже завершена", - сказал собеседник агентства.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), егор просвирнин
16:11 08.02.2022
 
Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Просвирнина завершена

Источник: экспертиза по делу о гибели журналиста Егора Просвирнина завершена

© Фото : Егор Просвирнин / FacebookЕгор Просвирнин
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Егор Просвирнин / Facebook
Егор Просвирнин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина завершена, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Экспертиза уже завершена", - сказал собеседник агентства.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
Егор Просвирнин. Кадр из программы CzarTalks
26 января, 18:12
Адвокат Просвирнина опроверг данные об обнаружении наркотиков в его крови
 
ПроисшествияМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Егор Просвирнин
 
 
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