https://ria.ru/20220208/progulka-1771664793.html

Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве

Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве - РИА Новости, 08.02.2022

Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что не владеет деталями неофициальной части пребывания президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:15

2022-02-08T13:15

2022-02-08T14:10

политика

дмитрий песков

эммануэль макрон

франция

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что не владеет деталями неофициальной части пребывания президента Франции Эммануэля Макрона в Москве, но подчеркнул, что службы, обеспечивающие безопасность, постоянно сопровождают высокопоставленных гостей."Я, честно говоря, не совсем владею деталями уже неофициальной части пребывания господина Макрона в Москве, потому ничего не могу сказать, но разумеется, все службы, которые обеспечивают безопасность, протокольные моменты - все постоянно сопровождают наших высокопоставленных гостей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто со стороны России сопровождал президента Франции по время прогулки по Москве.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

франция

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политика, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, москва