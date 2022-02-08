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Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве
Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что не владеет деталями неофициальной части пребывания президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:15
2022-02-08T14:10
политика
дмитрий песков
эммануэль макрон
франция
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что не владеет деталями неофициальной части пребывания президента Франции Эммануэля Макрона в Москве, но подчеркнул, что службы, обеспечивающие безопасность, постоянно сопровождают высокопоставленных гостей."Я, честно говоря, не совсем владею деталями уже неофициальной части пребывания господина Макрона в Москве, потому ничего не могу сказать, но разумеется, все службы, которые обеспечивают безопасность, протокольные моменты - все постоянно сопровождают наших высокопоставленных гостей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто со стороны России сопровождал президента Франции по время прогулки по Москве.
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политика, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, москва
13:15 08.02.2022 (обновлено: 14:10 08.02.2022)
 
Песков рассказал о прогулке Макрона по Москве

Пресс-секретарь Песков: Макрона сопровождала служба безопасности на прогулке по Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что не владеет деталями неофициальной части пребывания президента Франции Эммануэля Макрона в Москве, но подчеркнул, что службы, обеспечивающие безопасность, постоянно сопровождают высокопоставленных гостей.
"Я, честно говоря, не совсем владею деталями уже неофициальной части пребывания господина Макрона в Москве, потому ничего не могу сказать, но разумеется, все службы, которые обеспечивают безопасность, протокольные моменты - все постоянно сопровождают наших высокопоставленных гостей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто со стороны России сопровождал президента Франции по время прогулки по Москве.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
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ПолитикаДмитрий ПесковЭммануэль МакронФранцияМосква
 
 
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