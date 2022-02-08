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Эксперт оценил предложение Путина дать убежище Порошенко
Эксперт оценил предложение Путина дать убежище Порошенко - РИА Новости, 08.02.2022
Эксперт оценил предложение Путина дать убежище Порошенко
Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко "по гуманитарным соображениям" испортит бывшему... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:33
2022-02-08T10:33
политика
владимир путин
петр порошенко
украина
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко "по гуманитарным соображениям" испортит бывшему украинскому президенту политическую карьеру, сказал РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас - "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями".Экс-президент Украины Порошенко, комментируя предложение Путина в Telegram-канале, заявил, что на Украине "разберутся сами". Он назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского "сделать подарок Путину" и призвал украинского президента Владимира Зеленского "направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", на защиту страны."Конечно, оно несколько испортит ему политическую карьеру. Радикалы сразу хватятся и будут говорить, что он агент Москвы, что они всегда это подозревали, а теперь, мол, выяснилось - Путин хочет забрать к себе своего агента - что-нибудь такое устроят. Поэтому проблемы с дальнейшей политической карьерой у него могут быть", - сказал эксперт.При этом он отметил, что вопрос ареста Порошенко "решался не в Киеве, а в Вашингтоне, и там было принято решение - не трогать". "Украинская власть несмотря на Зеленского и все обещания, так и сделала", - подчеркнул Жарихин.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220205/poroshenko-1771253758.html
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политика, владимир путин, петр порошенко, украина, россия
10:33 08.02.2022
 
Эксперт оценил предложение Путина дать убежище Порошенко

Эксперт Жарихин: предложение Путина об убежище испортит Порошенко политическую карьеру

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко "по гуманитарным соображениям" испортит бывшему украинскому президенту политическую карьеру, сказал РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас - "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями".
Экс-президент Украины Порошенко, комментируя предложение Путина в Telegram-канале, заявил, что на Украине "разберутся сами". Он назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского "сделать подарок Путину" и призвал украинского президента Владимира Зеленского "направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", на защиту страны.
"Конечно, оно несколько испортит ему политическую карьеру. Радикалы сразу хватятся и будут говорить, что он агент Москвы, что они всегда это подозревали, а теперь, мол, выяснилось - Путин хочет забрать к себе своего агента - что-нибудь такое устроят. Поэтому проблемы с дальнейшей политической карьерой у него могут быть", - сказал эксперт.
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При этом он отметил, что вопрос ареста Порошенко "решался не в Киеве, а в Вашингтоне, и там было принято решение - не трогать". "Украинская власть несмотря на Зеленского и все обещания, так и сделала", - подчеркнул Жарихин.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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