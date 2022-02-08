https://ria.ru/20220208/poroshenko-1771576474.html
Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям
Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям - РИА Новости, 08.02.2022
Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям
Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:07
2022-02-08T01:07
2022-02-08T10:41
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас."Сейчас на того же Порошенко накатывают, обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал (минские - ред.) соглашения. Да, он подписывал соглашения, и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил: придет еще время, готовы будем предоставить тебе политическое убежище. По гуманитарным соображениям. Не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет, как в воду глядел. Так и произошло", - сказал Путин.
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"Как в воду глядел" – Путин о готовности России предоставить Порошенко убежище
"Как в воду глядел" – Путин о готовности России предоставить Порошенко убежище
2022-02-08T01:07
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в мире, эммануэль макрон, франция, россия, владимир путин, украина, петр порошенко
01:07 08.02.2022 (обновлено: 10:41 08.02.2022)
Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям
Президент Путин: Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям