Польша запереживала. Россия снова переиграла Европу

21:46 08.02.2022 (обновлено: 22:42 08.02.2022)
В Польше заявили о победе России и Китая над Европой
Журналист Gazeta Wyborcza Кублик: Россия и Китай обыграли Европу на газовом рынке
Строительство газопровода "Сила Сибири"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.
В конце прошлой недели "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту. Таким образом, ежегодный объем экспорта топлива из России в Китай достигнет 48 миллиардов кубометров. Кроме того, стороны обсуждают поставки по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет трубопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.
Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и "газовом шантаже" из-за проходящего по дну Балтики трубопровода "Северный поток — 2". Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.
Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта "Союз Восток" приведет к удвоению поставок в Китай.
"Через десять лет "Газпром" будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 миллиардов кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС", — пояснил Кублик.
Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его.
"Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу", — подчеркнул репортер.
24 января, 18:03Польша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2"
Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени, достигнув максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров — 21 декабря. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
17 января, 16:25Европе посоветовали поменять стратегию хранения газа