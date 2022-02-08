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Польша запереживала. Россия снова переиграла Европу

В Польше заявили о победе России и Китая над Европой - РИА Новости, 08.02.2022

Польша запереживала. Россия снова переиграла Европу

Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:46

2022-02-08T21:46

2022-02-08T22:42

в мире

экономика

россия

монголия

северный поток — 2

сила сибири (газопровод)

газпром

китай

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.В конце прошлой недели "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту. Таким образом, ежегодный объем экспорта топлива из России в Китай достигнет 48 миллиардов кубометров. Кроме того, стороны обсуждают поставки по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет трубопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и "газовом шантаже" из-за проходящего по дну Балтики трубопровода "Северный поток — 2". Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта "Союз Восток" приведет к удвоению поставок в Китай.Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его."Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу", — подчеркнул репортер.Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени, достигнув максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров — 21 декабря. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220111/gaz-1767376228.html

https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html

https://ria.ru/20220117/gaz-1768239371.html

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в мире, экономика, россия, монголия, северный поток — 2, сила сибири (газопровод), газпром, китай, польша