https://ria.ru/20220208/polsha-1771774266.html

В Польше заявили, что обжалуют решение ЕС о наложении штрафа на шахту Туров

В Польше заявили, что обжалуют решение ЕС о наложении штрафа на шахту Туров - РИА Новости, 08.02.2022

В Польше заявили, что обжалуют решение ЕС о наложении штрафа на шахту Туров

Польша будет обжаловать удержание из финансирования ЕС штрафа за функционирование шахты Туров, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T20:46

2022-02-08T20:46

2022-02-08T20:46

в мире

матеуш моравецкий

петр фиала

прага

варшава

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg

ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Польша будет обжаловать удержание из финансирования ЕС штрафа за функционирование шахты Туров, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.Ранее Европейская комиссия официально уведомила Польшу, отказывающуюся выплачивать наложенные Судом ЕС штрафы за шахту "Туров", что эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Европейского союза. Вычеты касаются штрафов за период с 20 сентября по 19 октября 2021 года. Ожидается, что сумма составит около 15 миллионов евро."Польша будет использовать всевозможные юридические меры для обжалования этих планов Европейской комиссии. Тем более что между польским и чешским правительством было достигнуто соглашение", - цитирует Мюллера агентство РАР.В 2021 году Суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестовала против намеченного расширения шахты, поскольку это могло снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Суд ЕС позже обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.В четверг премьер Чехии Петр Фиала и премьер Польши Матеуш Моравецкий подписали в Праге соглашение об условиях эксплуатации шахты "Туров". Фиала также заявил, что Чехия после достижения компромисса по шахте "Туров" отзовет из Суда ЕС иск к Варшаве.

https://ria.ru/20220208/polsha-1771617981.html

прага

варшава

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, матеуш моравецкий, петр фиала, прага, варшава, чехия