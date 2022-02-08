https://ria.ru/20220208/polsha-1771697086.html

ЕК приступила к удержанию штрафов, которые Польша отказывается выплачивать

ЕК приступила к удержанию штрафов, которые Польша отказывается выплачивать - РИА Новости, 08.02.2022

ЕК приступила к удержанию штрафов, которые Польша отказывается выплачивать

Европейская комиссия официально уведомила Польшу, отказывающуюся выплачивать наложенные Судом ЕС штрафы за шахту "Туров", что эти суммы будут удержаны из... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:17

2022-02-08T15:17

2022-02-08T15:17

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Европейская комиссия официально уведомила Польшу, отказывающуюся выплачивать наложенные Судом ЕС штрафы за шахту "Туров", что эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Европейского союза, сообщил РИА Новости официальный представитель ЕК."Еврокомиссия уведомила Польшу что приступает к вычету из (причитающихся Варшаве – ред.) переводов в счет погашения штрафов по делу C-121/21, касающемуся спора Чехии и Польши по шахте "Туров", - пояснили в ЕК."Комиссия приступит к осуществлению вычетов через десять рабочих дней после данного уведомления", - отметил собеседник агентства.Вычеты касаются штрафов за период с 20 сентября по 19 октября 2021 года. Ожидается, что сумма составит около 15 миллионов евро.В Еврокомиссии подчеркнули, что таким образом выполняют положения финансового регулирования Евросоюза, которое предполагает такие вычеты в случае, если государство-член ЕС самостоятельно не гасит наложенные штрафы.В 2021 году Суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестовала против намеченного расширения шахты, поскольку это могло снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Суд ЕС позже обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако, Польша эти средства не выплачивала.В четверг премьер Чехии Петр Фиала и премьер Польши Матеуш Моравецкий подписали в Праге соглашение об условиях эксплуатации шахты "Туров". Фиала также заявил, что Чехия после достижения компромисса по шахте "Туров" отзовет из Суда ЕС иск к Варшаве.

https://ria.ru/20220120/shtraf-1768800762.html

https://ria.ru/20220120/polsha-1768790402.html

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в мире, матеуш моравецкий, петр фиала, прага, варшава, чехия, еврокомиссия, евросоюз