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В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 08.02.2022

В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании девочки в больнице в Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:55

2022-02-08T17:55

2022-02-08T17:55

происшествия

россия

крещение господне

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

тихвин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании девочки в больнице в Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.Ранее областная прокуратура сообщила, что ведется проверка информации о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в Тихвинской больнице."Задержан ранее судимый мужчина 1978 г.р. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней), п. "в" ч. 4 ст. 228.1 (Сбыт наркотического средства несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.По данным следственного управления, 7 февраля подозреваемый, находясь в подсобном помещении больницы в городе Тихвин, склонил несовершеннолетнюю 2005 года рождения к употреблению наркотического вещества. Затем, отмечается в сообщении, мужчина "совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности". В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220208/ubiystvo-1771733068.html

россия

ленинградская область

тихвин

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происшествия, россия, крещение господне, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тихвин