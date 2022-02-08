Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/podozrevaemyy-1771741568.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 08.02.2022
В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании девочки в больнице в Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:55
2022-02-08T17:55
происшествия
россия
крещение господне
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
тихвин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании девочки в больнице в Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.Ранее областная прокуратура сообщила, что ведется проверка информации о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в Тихвинской больнице."Задержан ранее судимый мужчина 1978 г.р. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней), п. "в" ч. 4 ст. 228.1 (Сбыт наркотического средства несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.По данным следственного управления, 7 февраля подозреваемый, находясь в подсобном помещении больницы в городе Тихвин, склонил несовершеннолетнюю 2005 года рождения к употреблению наркотического вещества. Затем, отмечается в сообщении, мужчина "совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности". В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20220208/ubiystvo-1771733068.html
россия
ленинградская область
тихвин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, крещение господне, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тихвин
17:55 08.02.2022
 
В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в больнице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании девочки в больнице в Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
Ранее областная прокуратура сообщила, что ведется проверка информации о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в Тихвинской больнице.
"Задержан ранее судимый мужчина 1978 г.р. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней), п. "в" ч. 4 ст. 228.1 (Сбыт наркотического средства несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления, 7 февраля подозреваемый, находясь в подсобном помещении больницы в городе Тихвин, склонил несовершеннолетнюю 2005 года рождения к употреблению наркотического вещества. Затем, отмечается в сообщении, мужчина "совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности". В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
17:26
Нижегородец изрезал знакомую ножом и пытался покончить с собой
 
ПроисшествияРоссияКрещение ГосподнеСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьТихвин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала