https://ria.ru/20220208/pobeda-1771590358.html

Пользователей Reddit рассорила победа СССР во Второй мировой войне

Пользователи Reddit поспорили из-за вклада СССР в разгром нацистов - РИА Новости, 08.02.2022

Пользователей Reddit рассорила победа СССР во Второй мировой войне

Пользователи американского форума Reddit поспорили из-за того, насколько решающим был вклад СССР в разгром нацизма в годы Второй мировой войны. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T06:05

2022-02-08T06:05

2022-02-08T09:12

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вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit поспорили из-за того, насколько решающим был вклад СССР в разгром нацизма в годы Второй мировой войны.Поводом для обсуждения послужили результаты опроса в США, Франции, Великобритании и Германии, чей вклад в разгром нацистов оказался решающим. Оказалось, что большинство французов, американцев и немцев назвало решающим вклад США, а британцы — свой вклад."Я американец, но скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было", - отметил ConventionalWisdumb."Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР", - поддержал предыдущего комментатора Azaghal1988."Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война", - написал Jadeskye7."Только СССР, а не Россия. Без других республик они бы не справились", - уточнил MaritimeMonkey.Однако часть комментаторов высказала другую точку зрения."Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы", - выразил мнение Wtfwurst."Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому. Есть в пользу русских из-за их жутких потерь и огромных жертв. И есть в пользу американцев — за их жизни и промышленную мощь", - предположил bcarter3.Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражавшихся против армий Третьего рейха, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой тогдашнего Народного комиссариата иностранных дел (НКИД).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210510/priznanie-1731668895.html

https://ria.ru/20201223/sssr-1590497291.html

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франция

россия

великобритания

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в мире, сша, франция, россия, великобритания, вторая мировая война (1939-1945), ссср