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"План Б" Зеленского: что будет с Донбассом
На Украине раскрыли "план Б" Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 08.02.2022
"План Б" Зеленского: что будет с Донбассом
Украинский эксперт Виктор Скаршевский рассказал в эфире телеканала "Наш" о "плане Б" президента Владимира Зеленского в отношении Донбасса. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:17
2022-02-08T05:17
в мире
джо байден
россия
сша
верховная рада украины
украина
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украинский эксперт Виктор Скаршевский рассказал в эфире телеканала "Наш" о "плане Б" президента Владимира Зеленского в отношении Донбасса."План Б – это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования. – прим. ред.). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся – кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же нет", - заявил эксперт.Как предположил Скаршевский, украинские власти будут списывать отсутствие прогресса на якобы нежелание депутатов принимать поправки в законодательство.По его словам, президент Зеленский и его партия "Слуга народа" не заинтересованы в реинтеграции Донбасса "с политической точки зрения". "Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него", - указал он.Скаршевский напомнил, что подобная тактика применялась украинскими властями на местных выборах в 2020 году, когда на части подконтрольной Киеву территории в Донецкой и Луганской областях их отменили, в результате чего около полумиллиона местных жителей не смогли проголосовать.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
https://ria.ru/20220208/obyazatelstva-1771583697.html
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в мире, джо байден, россия, сша, верховная рада украины, украина, владимир зеленский, донбасс
05:17 08.02.2022
 
На Украине раскрыли "план Б" Зеленского по Донбассу

Украинский эксперт Скаршевский заявил о плане Киева затягивать урегулирование в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украинский эксперт Виктор Скаршевский рассказал в эфире телеканала "Наш" о "плане Б" президента Владимира Зеленского в отношении Донбасса.
"План Б – это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования. – прим. ред.). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся – кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же нет", - заявил эксперт.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Как предположил Скаршевский, украинские власти будут списывать отсутствие прогресса на якобы нежелание депутатов принимать поправки в законодательство.
По его словам, президент Зеленский и его партия "Слуга народа" не заинтересованы в реинтеграции Донбасса "с политической точки зрения". "Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него", - указал он.
Скаршевский напомнил, что подобная тактика применялась украинскими властями на местных выборах в 2020 году, когда на части подконтрольной Киеву территории в Донецкой и Луганской областях их отменили, в результате чего около полумиллиона местных жителей не смогли проголосовать.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
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00:57
Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине
 
В миреДжо БайденРоссияСШАВерховная Рада УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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