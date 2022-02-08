https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html

"План Б" Зеленского: что будет с Донбассом

На Украине раскрыли "план Б" Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 08.02.2022

"План Б" Зеленского: что будет с Донбассом

Украинский эксперт Виктор Скаршевский рассказал в эфире телеканала "Наш" о "плане Б" президента Владимира Зеленского в отношении Донбасса. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T05:17

2022-02-08T05:17

2022-02-08T05:17

в мире

джо байден

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владимир зеленский

донбасс

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украинский эксперт Виктор Скаршевский рассказал в эфире телеканала "Наш" о "плане Б" президента Владимира Зеленского в отношении Донбасса."План Б – это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования. – прим. ред.). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся – кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же нет", - заявил эксперт.Как предположил Скаршевский, украинские власти будут списывать отсутствие прогресса на якобы нежелание депутатов принимать поправки в законодательство.По его словам, президент Зеленский и его партия "Слуга народа" не заинтересованы в реинтеграции Донбасса "с политической точки зрения". "Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него", - указал он.Скаршевский напомнил, что подобная тактика применялась украинскими властями на местных выборах в 2020 году, когда на части подконтрольной Киеву территории в Донецкой и Луганской областях их отменили, в результате чего около полумиллиона местных жителей не смогли проголосовать.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.

https://ria.ru/20220208/obyazatelstva-1771583697.html

https://ria.ru/20220208/baza-1771575333.html

россия

сша

украина

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в мире, джо байден, россия, сша, верховная рада украины, украина, владимир зеленский, донбасс