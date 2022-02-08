https://ria.ru/20220208/pitanie-1771584542.html
Как правильно питаться для продления жизни
Названы правила питания для продления жизни - РИА Новости, 08.02.2022
Как правильно питаться для продления жизни
Какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Федерального исследовательского... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T04:09
2022-02-08T04:09
2022-02-08T04:09
общество
виктор тутельян
питание
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.Здоровое питание – один из важнейших факторов, позволяющих человеку жить дольше и сохранять при этом физическую активность, уверен главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян. Чтобы увеличить продолжительность полноценной жизни, нужно соблюдать как минимум два закона науки о питании, отметил он.Во-первых, калорийность рациона должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность пищи может приводить к развитию ряда заболеваний, а недостаток калорий – к истощению организма, уточнил академик РАН.Во-вторых, рацион должен содержать около 200 химических соединений, необходимых организму."Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны", – сказал Виктор Тутельян в интервью радио Sputnik.Человек обязательно должен употреблять полноценную белковую пищу, продолжил он. Также необходимо снабжать организм целым рядом других веществ, таких как витамины, микроэлементы и отдельные аминокислоты, добавил академик.При этом с возрастом человеку следует постепенно переходить на ту пищу, которая легче усваивается. Но его рацион по-прежнему должен оставаться полноценным, заключил Тутельян.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/ostrota-1770932074.html
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общество, виктор тутельян, питание, здоровье - общество
Названы правила питания для продления жизни
Академик РАН Тутельян посоветовал соблюдать два закона питания для продления жизни
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье, рассказал
в интервью радио Sputnik научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
Здоровое питание – один из важнейших факторов, позволяющих человеку жить дольше и сохранять при этом физическую активность, уверен главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян
. Чтобы увеличить продолжительность полноценной жизни, нужно соблюдать как минимум два закона науки о питании, отметил он.
Во-первых, калорийность рациона должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность пищи может приводить к развитию ряда заболеваний, а недостаток калорий – к истощению организма, уточнил академик РАН.
"Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых", – объяснил Тутельян.
Во-вторых, рацион должен содержать около 200 химических соединений, необходимых организму.
"Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны", – сказал Виктор Тутельян в интервью радио Sputnik.
Человек обязательно должен употреблять полноценную белковую пищу, продолжил он. Также необходимо снабжать организм целым рядом других веществ, таких как витамины, микроэлементы и отдельные аминокислоты, добавил академик.
При этом с возрастом человеку следует постепенно переходить на ту пищу, которая легче усваивается. Но его рацион по-прежнему должен оставаться полноценным, заключил Тутельян.