https://ria.ru/20220208/pitanie-1771584542.html

Как правильно питаться для продления жизни

Названы правила питания для продления жизни - РИА Новости, 08.02.2022

Как правильно питаться для продления жизни

Какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Федерального исследовательского... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:09

2022-02-08T04:09

2022-02-08T04:09

общество

виктор тутельян

питание

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.Здоровое питание – один из важнейших факторов, позволяющих человеку жить дольше и сохранять при этом физическую активность, уверен главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян. Чтобы увеличить продолжительность полноценной жизни, нужно соблюдать как минимум два закона науки о питании, отметил он.Во-первых, калорийность рациона должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность пищи может приводить к развитию ряда заболеваний, а недостаток калорий – к истощению организма, уточнил академик РАН.Во-вторых, рацион должен содержать около 200 химических соединений, необходимых организму."Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны", – сказал Виктор Тутельян в интервью радио Sputnik.Человек обязательно должен употреблять полноценную белковую пищу, продолжил он. Также необходимо снабжать организм целым рядом других веществ, таких как витамины, микроэлементы и отдельные аминокислоты, добавил академик.При этом с возрастом человеку следует постепенно переходить на ту пищу, которая легче усваивается. Но его рацион по-прежнему должен оставаться полноценным, заключил Тутельян.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/ostrota-1770932074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, виктор тутельян, питание, здоровье - общество