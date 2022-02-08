https://ria.ru/20220208/pismo-1771781047.html

Боррель заявил, что ответ ЕС на письмо Лаврова будет скоординированным

Боррель заявил, что ответ ЕС на письмо Лаврова будет скоординированным - РИА Новости, 08.02.2022

Боррель заявил, что ответ ЕС на письмо Лаврова будет скоординированным

Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:20

2022-02-08T22:20

2022-02-08T22:21

владимир путин

россия

восточная европа

франция

нато

обсе

жозеп боррель

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство", заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину."Россия направила письма всем странам ЕС, попросила ответить на те же озабоченности, что и в послании к США. Таким образом, Россия открыла новое направление переговоров - с европейцами, на этот раз. Мы работаем над скоординированным общим ответом Лаврову… Это будет хорошая возможность для демонстрации единства ЕС, а также того, что мы не просто 27 стран, а союз", - сказал Боррель, выступая на мероприятии, организованном в США посольством Франции.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

россия

восточная европа

франция

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владимир путин, россия, восточная европа, франция, нато, обсе, жозеп боррель, сергей лавров, в мире