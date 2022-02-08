13:23 08.02.2022 (обновлено: 14:32 08.02.2022)
В РФПИ спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном"
Глава РФПИ Дмитриев: Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном" в течение недели
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном", уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев", — приводит РФПИ его слова.
Глава фонда подчеркнул, что вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогли России справиться с новым штаммом значительно лучше, чем большинству стран.
"Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии", — указал Дмитриев.
Он напомнил, что по результатам этой работы "Спутник" показал гораздо более высокий уровень защиты против "омикрона", чем препарат Pfizer.
Глава РФПИ подчеркнул, что важнейшую роль в борьбе с распространением новых мутаций играет повторная иммунизация.
"Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма "омикрон" и других вариантов вируса", — сказал Дмитриев.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.