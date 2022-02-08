https://ria.ru/20220208/pik-1771667059.html

В РФПИ спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном"

В РФПИ спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном" - РИА Новости, 08.02.2022

В РФПИ спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном"

Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном", уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:23

2022-02-08T13:23

2022-02-08T14:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном", уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Глава фонда подчеркнул, что вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогли России справиться с новым штаммом значительно лучше, чем большинству стран."Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии", — указал Дмитриев.Он напомнил, что по результатам этой работы "Спутник" показал гораздо более высокий уровень защиты против "омикрона", чем препарат Pfizer.Глава РФПИ подчеркнул, что важнейшую роль в борьбе с распространением новых мутаций играет повторная иммунизация."Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма "омикрон" и других вариантов вируса", — сказал Дмитриев.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220208/chukotka-1771638511.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия