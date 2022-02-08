https://ria.ru/20220208/perevozki-1771591242.html

В ГТЛК спрогнозировали рост авиа и ж/д перевозок в России в 2022 году

В ГТЛК спрогнозировали рост авиа и ж/д перевозок в России в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2022

В ГТЛК спрогнозировали рост авиа и ж/д перевозок в России в 2022 году

Перевозки железнодорожным и авиатранспортом в текущем году могут вырасти, а автопром сдержит подорожание техники и дефицит автокомпонентов, следует из обзора... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:00

2022-02-08T07:00

2022-02-08T07:00

экономика

россия

гтлк

ржд

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Перевозки железнодорожным и авиатранспортом в текущем году могут вырасти, а автопром сдержит подорожание техники и дефицит автокомпонентов, следует из обзора транспортного комплекса России по итогам 2021 года "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), который есть в распоряжении РИА Новости.Российский рынок пассажирских авиаперевозок в минувшем году увеличился на 60% – до 111 миллиона человек и достиг почти 90% от уровня докризисного 2019 года. При этом внутрироссийские перевозки превзошли показатели 2019 года на 20%."В 2022 году ожидается рост объема пассажирских авиаперевозок в мире почти на 50% – до 3,4 миллиарда человек, в России на 4,5% – до 116 миллиона человек. Такая разница в динамике объясняется низкой базой мировых авиаперевозок. В долгосрочной перспективе драйвером авиарынка в России останутся внутренние перевозки в то время, как в качестве барьеров могут выступить следующие факторы: подорожание авиакеросина, возможные ограничения, связанные с COVID-19, повышение аэропортовых сборов", - говорится в обзоре.Вагоны будут закупатьТемпы погрузки на сети РЖД в 2021 году выросли, по отношению к 2020 году и находятся почти на одном уровне с объемами 2019 года – 1,283 миллиарда тонн. По данным, которые приводит ГТЛК, парк грузовых вагонов в РФ по итогам года вырос на 3%. На фоне роста спроса производители выпустили на 10% больше вагонов, чем в 2020 году – 60 тысяч единиц."В 2022 году ожидается рост погрузки на сети РЖД на уровне прошлого года – в районе 2-3%, при этом локомотивом рынка останутся контейнерные перевозки. Потребность в закупках вагонов в России на горизонте 2022-2024 годов может составить около 140 тысяч единиц с учетом умеренного списания вагонов", - следует из обзора.Грузы выбирают рекуСогласно обзору, активному развитию перевозок внутренним водным транспортом мешает техническое состояние судоходных гидравлических сооружений, обилие мелководных участков и сильная конкуренция с автомобильным и железнодорожным транспортом. Вместе с тем рост продемонстрировали пассажирские перевозки, которые увеличились на 16% к 2020 году."Согласно Транспортной стратегии РФ объем перевозок грузов внутренним водным транспортом должен вырасти к 2035 году более чем в 2 раза к 2019 году – со 108 до 222 миллионов тонн. Аналогичный рост ожидается в пассажирских перевозках, объём которых должен увеличиться с 11 миллионов до 21 миллиона человек к 2035 году", - говорится в обзоре.Дефицит сдержит авторынокГрузовые автоперевозки в России остались на уровне 2020 года, в то время как пассажирские перевозки автобусами выросли на 10% – до 7,42 миллиона человек, но еще не восстановились до показателей 2019 года."В ближайшей перспективе сдерживать авторынок может подорожание техники и дефицит автокомпонентов. Наряду с этим поддержку спросу на городской пассажирский транспорт в 2022 году окажет старт реализации комплексной программы по модернизации общественного пассажирского транспорта в регионах и запланированное введение ограничений на возраст эксплуатации транспортных средств", - заключили в ГТЛК.

https://ria.ru/20211116/aviaperevozki-1759276562.html

https://ria.ru/20220204/magistral-1770999143.html

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