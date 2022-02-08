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СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре - РИА Новости, 08.02.2022
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре
Следователи проверяют информацию о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:22
2022-02-08T18:22
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 8 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Скриншоты интимной переписки, которая якобы велась между учительницей немецкого языка и девятиклассником, опубликовала "Комсомольская правда в Самаре"."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства. В прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщили, что учительница уволилась из школы.
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россия
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
18:22 08.02.2022
 
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре

СК проверяет информацию о самарской учительнице, ведшей интимную переписку со школьником

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
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САМАРА, 8 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Скриншоты интимной переписки, которая якобы велась между учительницей немецкого языка и девятиклассником, опубликовала "Комсомольская правда в Самаре".
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства. В прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщили, что учительница уволилась из школы.
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