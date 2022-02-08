https://ria.ru/20220208/perepiska-1771749412.html
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре - РИА Новости, 08.02.2022
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре
Следователи проверяют информацию о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:22
2022-02-08T18:22
2022-02-08T18:22
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 8 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Скриншоты интимной переписки, которая якобы велась между учительницей немецкого языка и девятиклассником, опубликовала "Комсомольская правда в Самаре"."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства. В прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщили, что учительница уволилась из школы.
https://ria.ru/20210617/prigovor-1737452208.html
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре
СК проверяет информацию о самарской учительнице, ведшей интимную переписку со школьником