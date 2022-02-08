https://ria.ru/20220208/peregovory-1771784384.html

Белый дом анонсировал скорые переговоры Байдена с Макроном

Белый дом анонсировал скорые переговоры Байдена с Макроном - РИА Новости, 08.02.2022

Белый дом анонсировал скорые переговоры Байдена с Макроном

Белый дом ожидает, что президент США Джо Байден в скором времени вновь проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по Украине, заявила... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:08

2022-02-08T23:08

2022-02-08T23:08

в мире

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом ожидает, что президент США Джо Байден в скором времени вновь проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы поддерживаем контакты с нашими французскими партнерами на различных уровнях. В действительности, президент Байден и президент Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать состоявшиеся переговоры Макрона и президента РФ Владимира Путина, Псаки отметила, что в Вашингтоне "воодушевлены любыми дипломатическими усилиями" по Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html

сша

киев

россия

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