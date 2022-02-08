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Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой
Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой - РИА Новости, 08.02.2022
Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой
США не считают, что Европа пытается вести с Москвой самостоятельные переговоры по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T23:05
2022-02-08T23:05
2022-02-08T23:09
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США не считают, что Европа пытается вести с Москвой самостоятельные переговоры по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Отвечая на вопрос о том, не видят ли в Белом доме по итогам переговоров французского и российского лидеров Эммануэля Макрона и Владимира Путина сигналов о том, что европейцы ведут "отдельный трек" переговоров с Россией, Псаки заявила: "Нет. Я абсолютно не согласна с тем, что вы говорите".По ее словам, США являются "ключевым игроком". "Есть ряд переговоров, которые проходят одновременно", - указала Псаки.
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в мире, дженнифер псаки, сша, россия, европа, владимир путин, эммануэль макрон
23:05 08.02.2022 (обновлено: 23:09 08.02.2022)
Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой
Псаки: США не считают, что Европа пытается вести самостоятельные переговоры с Москвой