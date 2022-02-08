https://ria.ru/20220208/peregovory-1771784165.html

Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой

Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой - РИА Новости, 08.02.2022

Белый дом прокомментировал переговоры европейских лидеров с Москвой

США не считают, что Европа пытается вести с Москвой самостоятельные переговоры по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:05

2022-02-08T23:05

2022-02-08T23:09

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США не считают, что Европа пытается вести с Москвой самостоятельные переговоры по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Отвечая на вопрос о том, не видят ли в Белом доме по итогам переговоров французского и российского лидеров Эммануэля Макрона и Владимира Путина сигналов о том, что европейцы ведут "отдельный трек" переговоров с Россией, Псаки заявила: "Нет. Я абсолютно не согласна с тем, что вы говорите".По ее словам, США являются "ключевым игроком". "Есть ряд переговоров, которые проходят одновременно", - указала Псаки.

https://ria.ru/20220208/dialog-1771782419.html

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в мире, дженнифер псаки, сша, россия, европа, владимир путин, эммануэль макрон