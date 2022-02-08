https://ria.ru/20220208/peregovory-1771680901.html

Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым

Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:24

2022-02-08T14:24

2022-02-08T14:27

эммануэль макрон

владимир путин

россия

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_02c04cce84629b51298622d36f21b137.jpg

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше обычного, передает телеканал BFM TV.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Он (Владимир Путин - ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым", - сказал Макрон журналистам после визита в Москву.Ранее французский лидер также заявил, что должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы, эта цель после поездки в Россию для него выполнена.

https://ria.ru/20220208/sdelka-1771666529.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, в мире