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Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:24
2022-02-08T14:27
эммануэль макрон
владимир путин
россия
франция
в мире
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше обычного, передает телеканал BFM TV.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Он (Владимир Путин - ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым", - сказал Макрон журналистам после визита в Москву.Ранее французский лидер также заявил, что должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы, эта цель после поездки в Россию для него выполнена.
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эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, в мире
14:24 08.02.2022 (обновлено: 14:27 08.02.2022)
 
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым

BFM TV: президент Франции Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше обычного, передает телеканал BFM TV.
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Он (Владимир Путин - ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым", - сказал Макрон журналистам после визита в Москву.
Ранее французский лидер также заявил, что должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы, эта цель после поездки в Россию для него выполнена.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
13:21
В Кремле опровергли публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
 
Эммануэль МакронВладимир ПутинРоссияФранцияВ мире
 
 
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