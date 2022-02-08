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Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:24
2022-02-08T14:24
2022-02-08T14:27
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент РФ иронизировал меньше обычного, передает телеканал BFM TV.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Он (Владимир Путин - ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым", - сказал Макрон журналистам после визита в Москву.Ранее французский лидер также заявил, что должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы, эта цель после поездки в Россию для него выполнена.
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эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, в мире
14:24 08.02.2022 (обновлено: 14:27 08.02.2022)
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым
BFM TV: президент Франции Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым